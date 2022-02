Derfor fikk Jens Stoltenberg jobben som sentralbanksjef

Fredag ble det omsider klart at det er Jens Stoltenberg som overtar jobben som sentralbanksjef når Øystein Olsen går av 1. mars.

Totalt sto det 22 personer på søkerlisten. Det ble imidlertid gjennomført intervjuer med kun to personer.

Stoltenberg og visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

– Omfattende toppledererfaring

I begrunnelsen fra Finansdepartementet skriver de at de til slutt vurderer Jens Stoltenberg som den best kvalifiserte.

«Stoltenberg har omfattende toppledererfaring fra komplekse organisasjoner, og vurderes å ha meget gode lederegenskaper og svært god formidlingsevne. Han har en samarbeidsorientert og delegerende lederstil som er godt egnet for en kompetanseorganisasjon som Norges Bank», står det i begrunnelsen.

Stoltenberg har ikke, i motsetning til den andre kandidaten Ida Wolden Bache, operativ arbeidserfaring fra sentralbankvirksomhet eller kapitalforvaltning.

«Han har likevel god forståelse for samfunnsøkonomi, herunder penge- og finanspolitikk, og samspillet mellom disse, samt for internasjonale utviklingstrekk som kan ha betydning for disse politikkområdene», skriver departementet videre.

– Ekstremt vanskelig

Sjefsøkonom i Nordea Kjetil Olsen sier at jobben som sentralbanksjef er en ekstrem kompleks stilling å fylle.

– Det å finne den perfekte kandidaten til sentralbanksjefen i Norge har vært ekstremt vanskelig. Det har debatten belyst veldig godt. Kandidatene sitter på ulike kvalifikasjoner, og begge kunne fungert godt i stillingen, sier Olsen og fortsetter:

– Så er det avhengig av hva men legger vekt på. Er det som styreleder i Oljefondet eller den faglige styrken rundt pengepolitikk. Da ser det ut som de har landet på førstnevnte.

– Må antas å ligge høyt

En rekke partier på Stortinget er kritiske til ansettelsen av Stoltenberg, og krever prosessen granskes.

Finansdepartementet skriver i sin begrunnelse at de har vurdert om Stoltenbergs tidligere verv og tilknytning til Arbeiderpartiet og statsministeren, likevel tilsier at han ikke bør tilsettes, men de har kommet frem til at dette ikke er tilfelle.

«Terskelen for eventuell utelukkelse på et slikt grunnlag må antas å ligge høyt, særlig når det gjelder tidligere verv eller stillinger som ligger relativt langt tilbake i tid. Stoltenberg har ikke hatt verv i Arbeiderpartiet etter at han ble generalsekretær i NATO i 2014, og heller ikke deltatt i den offentlige politiske debatten, utover det som følger av stillingen i NATO», står det i begrunnelsen.