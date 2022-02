Ida Wolden Bache gratulerer Jens Stoltenberg: – Stor respekt for han

Fredag utnevnte regjeringen tidligere statsminister og Nato-sjef Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef.

Det er ikke bestemt når Stoltenberg tiltrer i sin nye jobb, men finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at de satser på at han er klar til 1. desember.

Når nåværende sentralbanksjef Øystein Olsen går av 1. mars, vil den andre Ida Wolden Bache fungere som sentralbanksjef.

Hun er i dag visesentralbanksjef, og var også aktuell for å få sentralbanksjefen permanent. Da ville hun i så fall blitt historisk, som den første kvinnelige sentralbanksjefen i Norge.

– Stor respekt

Slik ble det imidlertid ikke. Og nå gratulerer Wolden Bache Jens Stoltenberg med jobben.

– Jeg vil gratulere Jens Stoltenberg med utnevnelsen. Jeg har stor respekt for Stoltenberg, og sammen med Norges Banks medarbeidere ser jeg fram til å jobbe med ham de neste årene, sier Wolden Bache i en kommentar.

Gratulasjoner

I en pressemelding fra Norges Bank gratulerer også nåværende sentralbanksjef Olsen

– På vegne av Norges Bank vil jeg gratulere Jens Stoltenberg med utnevnelsen som ny sentralbanksjef. Jeg kjenner Stoltenberg som en engasjert og dyktig økonom. Jeg er trygg på at han med sin brede erfaring vil fylle rollen på en god måte, sier Olsen.

Øystein Olsen meddelte i august 2021 at han ønsket å fratre sin stilling etter årstalen i februar 2022.

– Stoltenberg kan først tiltre rundt 1. desember. Men jeg vet at Norges Bank er i trygge hender når visesentralbanksjef Ida Wolden Bache nå overtar ledelsen fra 1. mars, sier Olsen i pressemeldingen.

LO: Han har alle forutsetninger

LO-leder Peggy Hessen Følsvik tror tidligere statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg har det som trengs for å bli en god sentralbanksjef.

– Jeg vil først få gratulere Jens Stoltenberg med jobben som sentralbanksjef. Han har alle forutsetninger for å lede Norges Bank på en god måte i en tid med stor usikkerhet globalt, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NTB.



– Norge skiller seg fra mange andre land ved at den norske modellen legger grunnlaget for høy sysselsetting, jevn fordeling og en godt utbygd velferdsstat. Det er viktig at sentralbanksjefen forstår pengepolitikkens bidrag til dette, sier Følsvik.



(TV 2/NTB)