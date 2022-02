Foreslår millioner i strømstøtte til idrettslag og frivillige organisasjoner

– For mange lag og organisasjoner er økte deltakeravgifter eller redusert aktivitet den eneste måten å øke inntektene på. Regjeringa ønsker verken at avgiftene for den enkelte skal øke, eller at det skal bli færre aktiviteter, sier Kulturminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

Tilskuddet blir fordelt til kommuner som hadde en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt. Kommunene skal deretter fordele tilskuddet videre til lokale lag og foreninger som har hatt høyere utgifter som følge av de ekstraordinære strømprisene, opplyser kulturdepartementet i pressemeldingen.

– Med en total bevilgning på 250 millioner kroner regner vi med at foreninger som betaler snittpris på strømmen vil få dekka om lag en tredjedel av regninga si. Nøyaktig utbetalt tilskudd vil likevel variere med blant annet hvor mange organisasjoner pengene skal fordeles mellom, hva slags strømpris foreningene har og hvordan kommunen gjør fordelingen, sier Trettebergstuen.