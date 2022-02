The Voice-Axel topper Spotify-liste

Etter The Voice-opptredenen har Axel Frønes (31) innboksen full av meldinger – og har havnet på topp på en Spotify Topp 50-liste.

Axel Frønes (31) er en av flere talentfulle som har entret The Voice-scenen i løpet av årets sesong. Nå har det vist seg at det ikke bare var publikum og mentoren Matoma som lot seg imponere av 31-åringens selvskrevne låt.

Det norske folk har nemlig også latt seg imponere – og nå troner Frønes på toppen av en Spotify-liste.

Utallige meldinger i innboksen

Sist uke fikk publikum og seerne se et rørende øyeblikk mellom Frønes og Matoma. Frønes fremførte en selvskrevet låt, noe som gjorde et personlig inntrykk på mentoren.

– Dette er en av de fineste norske tekstene jeg har hørt, var tilbakemeldingen nordlendingen fikk av sin nåværende mentor Matoma.

Uken etter har vært både surrealistisk og fantastisk for 31-åringen.

– I helgen var det et vanvittig sirkus! Jeg skjønte det kom til å bli respons når man er på TV, men jeg hadde ikke forventet at det skulle bli så stort, forteller Frønes til TV 2.

Frønes, som allerede har en fanbase på sosiale medier, har fått utallige meldinger fra både kjente og ukjente etter TV-opptredenen.

– De som har sendt melding elsker låten. Folk sier det er litt annerledes enn hva de vant til å se, samtidig som de satte pris på at det var en åpent og ærlig.

– Det er så mange fine meldinger. Jeg har ikke kommet helt til bunns i meldingene i innboksen, sier Frønes.

Saken fortsetter under videoene.

Topper Spotify-liste

Søndag ble artisten også blitt gjort oppmerksom på noe han ikke hadde sett for seg. Han lå nemlig på toppen av Spotify Viral, en liste med Norges mest delte låter. Der troner han fortsatt.

TOPPER LISTE: Låten «Insta fra mæ» ligger på topp på Spotify-liste. Foto: Spotify Inc.

– Jeg trodde ikke det kom til å vare mer enn tre timer. Så sjekket jeg noen dager etter, og så lå jeg fortsatt på topp! I tillegg til flere av de andre låtene mine. Det var helt utrolig, forteller en tydelig sjokkert, men glad Frønes.

Med suksessen har det også kommet en del nerver, og 31-åringen kjenner på presset.

– Jeg kjenner jo på et lite press for å klare å levere det folk vil ha og liker.

Den store artistdrømmen føles også et steg nærmere, og Frønes er for tiden i studio for å spille inn flere låter.

– Veien til å kunne leve av musikken er lang, og The Voice har vært et fantastisk springbrett. Hvis jeg klarer å spille kortene mine rett, og levere det folk håper at de skal få, så går det forhåpentligvis veien, forklarer han.

– Nå skal jeg bare kose meg med det som har skjedd, og så får veien bli til mens jeg går, sier 31-åringen.

