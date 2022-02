En modig - og dristig - ansettelse

Uten å kunne diskutere saken med sin egen sjef, Jonas Gahr Støre, trosser finansminister Trygve slagsvold Vedum både et flertall på Stortinget og et klart flertall i befolkningen, og ansetter en av den sittende statsministerens beste venner som sentralbanksjef. Det er modig. Da skal du være veldig trygg på at du har fattet en riktig beslutning og at det ikke er noen ting ved prosessen som kan kritiseres i ettertid.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Erik Edland / TV 2

For Høyre, Frp, SV, Venstre, Rødt og MDG har alle på det sterkeste advart regjeringen mot å ansette Stoltenberg. Kun KrF, med sine tre stortingsrepresentanter, har uttrykt aktiv støtte til Stoltenbergs kandidatur. Begrunnelsen til flertallet har vært bekymring for sentralbankens uavhengighet.

– Jeg er urolig for hva en eventuell utnevnelse av Jens Stoltenberg vil ha å si for tilliten til at Norges Bank er reelt uavhengig, sa Høyres nestleder Tina Bru til TV 2 i januar.

Det er i seg selv ganske oppsiktsvekkende at stortingspartiene, og særlig et parti som Høyre, har så sterke meninger om en ansettelse som Stortinget selv har delegert til regjeringen å foreta.

Faktisk kan en slik uttalt bekymring fra tidligere statsminister Erna Solbergs parti, i seg selv rokke ved sentralbankens uavhengighet. Hvis det er andre lands myndigheter og finansmarkedenes oppfatning av sentralbanken og oljefondets uavhengighet du er bekymret for, bidrar ikke du ikke nevneverdig ved å rope ut at en ansettelse av Stoltenberg vil rokke ved denne uavhengigheten. Slike advarsler og kan fort bli selvoppfyllende profetier.

De spilte høyt, la et sterkt press på regjeringen, i et forsøk på å stoppe ansettelsen, men lyktes ikke. Nå har de alle et ansvar for å bidra til å dempe eventuelle konspirasjonsteorier om at oljefondets disponeringer og rentefastsettelsen i realiteten skjer under skiturer i Nordmarka mellom Stoltenberg og Støre.

Stortinget skal nå ettergå hver eneste krik og krok av denne ansettelsesprosessen. Det er nødvendig. Det skal ikke kunne stilles betimelige spørsmål ved sentralbankens uavhengighet. Det må stortingets kontrollkomite nå bidra til, ved å gå Finansdepartementet etter i sømmene. Men det kan tenkes at stortingsflertallet først og fremst bør se på seg selv og sin rolle i dette offentlige sirkuset av en ansettelsesprosess.

Uansett, det kan bli krevende for Stoltenberg å gjøre jobben sin. Han vil på en måte bli tvunget til å bevise sin uavhengighet hver eneste gang han tar en beslutning som påvirker folks hverdag, eller kommenterer situasjonen i norsk økonomi.

Hver eneste rentebeslutning, hver eneste årstale, ja, hver eneste gang Stoltenberg uttaler seg offentlig, vil det bli satt i sammenheng med hans fortid som Ap-leder og ikke minst hans personlige vennskap med statsminister Jonas Gahr Støre. Det har et flertall på Stortinget så til de grader bidratt til. Vedum kunne løst dette ved å ansette den andre godt kvalifiserte kandidaten, dagens visesentralbanksjef Ida Wolden Bache. Det hadde gjort livet mye enklere for både ham, men ikke minst for hans egen statsminister.

To dager før han gikk tur med Stoltenberg og fikk vite at kameraten søkte på stillingen, varslet Støre regjeringsråden om at han vil være inhabil i ansettelsesprosessen om Stoltenberg søkte stillingen. Støre kan ikke erklære inhabil i alle saker som omhandler sentralbanken, pengepolitikken eller oljefondet, men hans vennskap med sentralbanksjefen vi komplisere alt arbeid som sneier innom sentralbanksjefens område. Det ville vært mye enklere for Støre om Stoltenberg aldri hadde søkt jobben, og ikke minst om Vedum og Ap-nestleder Hadia Tajik hadde besluttet å gå jobben til en annen. Det gjorde de altså ikke.

Det ligger i tillegg også et slør av hemmelighold og kameraderi over ansettelsesprosessen etter avsløringen av uformelle middager og samtaler som først ikke hadde funnet sted, likevel hadde funnet sted.

Inntrykket flere sitter med, og ikke minst mange kritikere ønsker å spre, om at denne prosessen har vært påvirket av uformelle prosesser i et nettverk av mektige Ap-venner, vil plage regjeringen Støre i lang tid.

Trygve Slagsvold Vedum, mannen som har mangedoblet oppslutningen til eget parti på en knallhard retorikk mot elitene, ansetter nå en representant for den ypperste eliten som sentralbanksjef. Han kunne blitt historisk ved å bryte en barriere innen likestillingen og ansatt den første kvinnelige sentralbanksjefen. Han ble i stedet historisk ved å ansette en tidligere statsminister, sin tidligere sjef, og den sittende statsministerens nære venn. Vil han virkelig Støre så vondt?