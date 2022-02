Riiber fraktet til karantenehotell i ambulanse med blålys: – Surrealistisk

– Jeg har det helt greit. Jeg har begynt å komme meg litt over at det ikke er mulig å stille på første konkurranse for min del, sier Riiber på en pressekonferanse.

– Det er to døgn siden jeg fikk svar på første prøve. Nå ble jeg fraktet til isolasjon og karantenehotell for et par timer siden, fortsetter han.

MØTTE PRESSEN: Jarl Magnus Riiber møtte pressen på Teams fredag. Foto: TV 2

Han forteller at han ble eskortert til hotellet i sykebil.

– Da var det 20 minutter med blålys opp hit, sier han og humrer.

– Det er litt surrealistisk. Du kommer inn i bilen og den er full av klorflekker, og man merker at de har jobbet hardt med tanke på smitte i den sykebilen. Man blir fraktet rundt som en skikkelig smittebombe, forteller Riiber.

– Hele OL kan ryke

Torsdag ble det kjent at kombinertstjernen, en av Norges fremste gullkandidater, hadde testet positivt for korona.

Det kom ikke som en stor overraskelse på Riiber selv, etter å ha vært nærkontakt med en estisk utøver.

– Man var litt forberedt på å få en slik beskjed, sier Riiber.

Han har det etter forholdene greit.

– Jeg har ikke fått noen symptomer enda. Jeg venter spent på det. Selvfølgelig har jeg jetlag, og påvirket av høyden vi er i. Sånne ting føler jeg på, utenom det har det fint, sier han.

– Hva tror du videre om OL?

– Det spørs jo om symptomene skulle dukke opp. Blir jeg veldig dårlig etterhvert, da ryker hele OL. Men blir det bare med en lett forkjølelse, så lever jeg i troen på at jeg kan gjøre det bra i de to siste konkurransene. Det kommer an på hva jeg får gjort her og før det kommer, svarer han.

TRENTE PÅ ROMMET: Ole Einar Bjørndalen (Foto: Bendiksby, Terje) Foto: Bendiksby, Terje

– Tar en Bjørndalen

Under isolasjonen vil han trene, så godt det lar seg gjøre.

– Jeg får planlegge litt hvordan jeg gjør det på rommet, og tar en Bjørndalen og går frem og tilbake på rommet og se for meg løypa et par ganger om dagen. Jeg får bare gjøre det beste ut av det man har. Det hoppspesifike er enkelt å jobbe med her inne. Det er opp til fantasien og kreativiteten hva man får til her på rommet, sier han.

Smittevernet på karantenehotellet er av et helt annet kaliberer enn det Riiber er vant til.

– Det er jo et vanlig hotellrom. Det ser normalt ut innvendig. Men hva skal jeg si? Det er crazy når du går i gangene her. Alt er dekket av klor. Man føler man går gjennom en badehall. De er helt ekstreme på smittevern her, forteller han til TV 2.

Livet i isolasjon ville han vært foruten.

– Man mister jo frisk luft og livsgnist. Akkurat nå føler jeg mest på at jeg ikke får gjennomført det jeg har planlagt, innrømmer han.

Konkurrentene ute

Fredag bekreftet den tyske OL-leiren av Eric Frenzel og Terence Weber også er koronapositive. Dermed har kombinertsirkuset mistet fire av de største profilene før OL har startet.

– Det viser jo hvor håpløs situasjonen når de beste ikke kan stille til start. Det er lett for meg å si at hele OL burde vært avlyst, slår Riiber fast.

Frenzel har tre OL-gull fra før. Han tok gull i normalbakkerennet i 2014, samt gull i både normalbakken og lagkonkurransen i Sør-Korea i 2018. Weber skulle OL-debutere i Kina.

Frenzel og Weber deltok i likhet med Riiber og Ilves i verdenscuptrippelen i Seefeld like før OL. Det er høyst trolig at det er der smitten i kombinertleiren stammer fra.

– Det er ganske sykt at alle de beste kombinertløperne er nede for telling, og da kommer disse tingene fra Seefeld da. At det er der det stammer fra. Det viser litt hvor håpløs situasjonen er, sier Riiber.



Dermed er det kun verdenscupleder Johannes Lamparter, Jørgen Graabak og Vinzenz Geiger som deltar av de sju beste i verdenscupsammendraget i den første OL-øvelsen 9. februar.

Graabak har samtidig fått nærkontakt-status som følge av smittesituasjonen rundt Riiber.

Østerrikske Lamparter seiler opp som storfavoritt til å ta de individuelle gullene i Beijing.

Tenker ikke på pengetapet

Bonusutbetalingene han eventuelt går glipp for OL-medaljer tenker han ikke mye på.

– Pengene tjener man på verdenscup og logoeksponering. Jeg taper bare egentlig muligheten for å få sjansen til å gå for gull for Norge. Det er kjipt, medgir han.

Etter at han testet positivt for koronaviruset har han fått støtte fra både innland og utland.

– Jeg setter utrolig stor pris på den responsen jeg har fått så langt. Det viser at OL er stort og at folk virkelig føler med meg i denne situasjonen her. Jeg fikk også en liten follow av Staysman, det er var jo stas det, sier han.