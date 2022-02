Kan få plass i Europa – supporterne vil ha nedrykk

Se Celta Vigo - Rayo Vallecano på TV 2 Sport 1 og Play i dag fra kl. 18.00!

Det er en merkelig fotballsesong i Madrids Vallecas-distrikt. Her på en fotballarena som bokstavelig talt faller fra hverandre, spiller et av Europas sterkeste hjemmelag: Rayo Vallecano. Men selv om det er grunner akkurat nå til å sammenligne Rayo med noen av de større klubbene i Europa, kan du finne grasrotlag rundt om i landet som er styrt bedre.

En situasjon som har fått mange av klubbens supportere til å si at de helst ville ha sett klubben deres forlate LaLiga dersom det innebar å bytte ut ledelsen.

– Til syvende og sist vil sportslig suksess aldri dekke presidentens skammelige ledelse, sier Rayo-supporter Fernando Sebastián om klubbens situasjon.

Sportslig suksess – administrativ fiasko

Det var ikke på en overbevisende måte Rayo Vallecano ble med i LaLiga i fjor. De rakk akkurat å ta den siste sluttspillsplassen i den spanske andredivisjonen før de overraskende beseiret Almeria og Girona for å ta den siste LaLiga-plassen.

Derfor var det ingen som hadde forventet sesongen som Rayo har hatt. Med stort sett den samme troppen har hovedtrener Andoni Iraola skapt noe av et mirakel. I nesten hele sesongen har Rayo vært på en europeisk plass, i desember hadde de den beste hjemmerekorden i hele Europa og denne uken nådde de semifinalen i den spanske cupen for første gang siden 1982.

– Hvis du hadde sagt i mai at Rayo ville være på en Champions League-plass i juleferien, ville ingen ha trodd deg, sier den spanske journalisten og Rayo-supporteren Dani Huerta, i et forsøk på å forklare det nesten uforklarlige.

SEMIFINALISTER: Onsdag kunne Rayos supportere feire deres første avansement til semifinale på 40 år. Foto: OSCAR DEL POZO

– Kanskje det er Andoni Iraolas vertikale, offensive fotball, som utrettelig leter etter motstandernes mål, og egenskapene hans spillere besitter passer bedre i toppdivisjonen enn de gjorde i den krevende og tøffe spanske andredivisjonen, fortsetter journalisten.

Uansett hva Iraola og hans menn gjør, fungerer det.

– Sportslig sett er dette den beste sesongen i klubbens historie, påpeker Rayo-supporter Fernando Sebastián, som selv vokste opp bare et steinkast fra Estadio de Vallecas og har fulgt Rayo hele livet.

Det burde være en flott tid å være Rayo Vallecano-supporter på, men selv om Rayo er bedre enn noen gang på banen, er klubben dårligere enn noen gang utenfor den.

– Det klubben nå går gjennom organisatorisk er det totalt motsatte av det de går gjennom sportslig, forklarer Fernando.

– Ledelsen er på vei i én retning. Denne presidenten har vært i Rayo Vallecano i ti år nå og han gjør mer eller mindre daglige ting som vi mener går helt i strid med klubbens verdier.

LIVSLANG SUPPORTER: Fernando Sebastián har heiet på Rayo Vallecano hele livet. Foto: TV 2

Siden Raúl Martin Presa ble Rayos eier og president i 2011 har han tatt én kontroversiell avgjørelse etter den andre. De som har slitt mest er klubbens kvinnelag, som før Presa kom var et av de mest suksessrike i Spania.

Mellom 2008 og 2011 vant de den spanske ligaen tre ganger, samt den spanske cupen, og spilte Champions League-fotball ved tre anledninger. Rayo var et forbilde i spansk kvinnefotball. Dette er noe som knapt kan sies i dag.

– For hvert år som har gått har Presa dedikert mindre og mindre ressurser til kvinnelaget og det har nå nådd et nivå hvor de ikke en gang har en laglege på kampdager, men skadde spillere må få hjelp av motstanderens lege. De har også hatt flere problemer med tilgang til fasilitetene, og husleie som ikke er betalt. At laget i det hele tatt kan konkurrere i ligaen denne sesongen er et mindre mirakel hvis man ser på motsetningene de går gjennom til daglig på grunn av sin egen klubb, sier Rayo-supporter Paul Reidy.

KRITISK: Rayo-supporter Paul Reidy er svært kritisk til hvordan klubben hans blir styrt. Foto: TV 2

På banen kjemper Rayos kvinnelag for å ikke forlate førstedivisjonen, og utenfor banen for å eksistere.

– Det har gått så langt at spillerne denne sesongen sammen med spillerforbundet (AFE) har anmeldt klubben til landets arbeids- og trygdedepartement for de dårlige arbeidsforholdene de lider under. For eksempel måtte de starte sesongen uten kontrakt og derfor uten å være registrert i trygden, forklarer Dani Huerta.

Kontroversiell trener oppfordret til gruppevoldtekt

I forrige uke ble Carlos Santiso presentert som kvinnelagets nye hovedtrener, til tross for at klubben var godt klar over et lekket WhatsApp-lydopptak der han oppfordret sin daværende trenerstab til å finne en jente til gruppevoldtekt for å hjelpe laget med å knytte bånd.

Lydopptaket, som ble spilt inn for fire år siden, ble lekket i november. Santiso måtte da forlate 12-årslaget han var trener for. Men Raúl Martin Presa så ikke noe problem med å ansette ham igjen:

– Vi signerer fagfolk, ikke mennesker, sa Rayo-presidenten om ansettelsen.

Rayo Vallecanos supporterklubber var ikke enige og krevde umiddelbart i en uttalelse at klubben skulle sparke Santiso og anklaget Presa for å ha brutt grensene. Uttalelsen lød:

– For Carlos Santiso er et seksuelt overgrep mot en jente noe som virkelig forener et lag. Vi kan ikke la en person med så alvorlige tanker i hodet sitte på benken og representere Rayo Vallecano.

DEMONSTRASJON: Rayo-supportere er misfornøyde med klubbens retning. Slike protester er ikke uvanlige før og etter kamp. Foto: TV 2

Onsdag spilte herrelaget en av sine viktigste kamper på over 20 år da de gjestet og beseiret Real Mallorca i kvartfinalen i den spanske cupen.

– Det var en kamp som burde være vakker, hvor vi ønsket å skape en spesiell atmosfære, sier Fernando, og fortsetter:

– I stedet kunne vi knapt se noe av første omgang, da over tusen Rayo-fans ikke ble sluppet inn.

Bare det å få billett til kampen var vanskelig, da Rayo Vallecano ikke selger noen billetter på nett og i lang tid var det ingen billettinformasjon i det hele tatt. Informasjonen kom kun 40 timer før avspark og resulterte i lange køer rundt arenaen.

Da det var tid for den historiske kampen, prøvde Raúl Martín Presa å ødelegge festen. Alle klær som bar symbolene til Rayo-supportergruppen Bukaneros var plutselig blitt forbudt. Bukaneros er kjent for å være anti-Presa og hadde i løpet av uken protestert høylytt mot rekrutteringen av Carlos Santiso.

Supporterne kom endelig inn på arenaen, mange i protest med bar overkropp til tross for januarkulden i Madrid. Etter kampen gikk spillerne til supporterne for å vise sin støtte.

– Situasjonen mellom ledelsen og supporterne er ikke riktig, men folket vet at vi er med dem til døden og vi vil fortsette fordi det de gjør er fantastisk, sa Rayo-kaptein Óscar Trejo etter kampen.

KAPTEIN: Óscar Trejo leder årets Rayo-lag. Kapteinen har vært en av sesongens store spillere. Foto: OSCAR DEL POZO

På sin pressekonferanse kommenterte Andoni Iraola også situasjonen.

– Åpenbart påvirker den oss. Vi er alle mennesker. I begynnelsen av kampen så det ut til at alle var klar over alt som skjedde bortsett fra det som skjedde på banen.

– Det er trist at sporten går så fantastisk bra. Vi har et sterkt fellesskap mellom supporterne, troppen og treneren, men vi kan ikke nyte det fordi vi har en president som går imot alt som er logisk og normalt i en klubb, sier Fernando.

Ønsker nedrykk for egen klubb

Det er vanskelig for Rayo-supportere å vite hvordan de skal føle om suksessen.

– Forholdet mellom supporterne og ledelsen er verre enn noen gang, og det legger igjen en stor sky over sesongen. Fansen er glade for å se at laget gjør det bra, men er samtidig klar over at suksessen på banen vil få Presa til å føle at hans metoder og sett for å kontrollere klubben er de riktige, sier Paul Reidy.

Dani Huerta forklarer at i en klubb som Rayo Vallecano er det som skjer utenfor banen viktigere enn det som skjer på den.

– Det er mange fans, flere enn folk tror, som umiddelbart ville skrevet under for å se Rayo ikke bare gå glipp av Europa, men gå ned til andredivisjon hvis det betydde at Raúl Martín Presa solgte klubben og dro. Det samme gjelder Vallecas-området og deres lojale fans. I et arbeiderklassenabolag hvor de engasjerer seg for sosiale formål, ser de seg ikke representert i det hele tatt i Presa og hvordan han styrer klubben.

BITTERSØTT: Sesongens suksess kommer med bismak for Rayo-supportere. Flere ønsker nedrykk for klubben. Foto: SERGIO PEREZ

Fernando er en av disse supporterne, og han hadde vært forberedt på å se klubben falle enda lenger enn det.

– For meg er det ingen tvil, og jeg tror det er det samme for de fleste Rayo-fans. Hadde det vært opp til meg hadde jeg foretrukket at laget ikke bare gikk ned til andredivisjon men en annen divisjon, at de gikk ned til tredjedivisjon hvis det betydde at denne mannen ikke lenger kontrollerte klubben, kommenterer han.

Å forlate den spanske toppdivisjonen er langt unna for Rayo. De europeiske plassene mye nærmere, men selv om de skulle lykkes med det umulige og gå så langt og vinne LaLiga, mener Dani Huerta at fansens syn på presidenten ikke ville endring.

– Hvis det er én ting som er klart, er det at fansen ikke vil ha Rául Martín Presa i klubben. Selv om Rayo skulle vinne LaLiga, vil «Presa vete ya» (Presa forlat nå), fortsette å bli sunget på hver hjemmekamp.