Først gråt de, så endret Krügers smitte landslaget

Søndag er det klart for første OL-øvelse for langrennsherrene. Men på startstreken på skiathlon står ikke tittelforsvarer Simen Hegstad Krüger.

Krüger ble smittet på høydesamlingen i italienske Seiser Alm i forrige uke, og landslagstrener Eirik Myhr Nossum satser på å få gullfavoritten til Beijing før OLs siste øvelse, femmila.

Men før det eventuelt skulle skje, må langrennsgutta klare seg uten lagkameraten, og det preger dem.

– Vi var veldig usikre på om vi i det hele tatt skulle komme oss til OL. Vi har hatt flaks, for å si det rett ut. Det var helt vilkårlig hvem som ble smittet, og ikke. Vi er av dem som har hatt flaks, som sitter her nå og skal gå skirenn, sier Hans Christer Holund til TV 2.

– Vi tenker som et lag mer enn noen gang

Når de stiller på startstreken søndag, vil Holund og resten av landslaget ha Krüger i tankene og gå for lagkameraten.

– Jeg tror vi skal sette pris på det at vi er her, bruke det til noe positivt og gjøre så godt vi kan. Det er ikke alle som har hatt muligheten til å...ja, Simen blant annet. Han har ikke fått muligheten til å gå skirenn her, og når vi først skal gå, skal vi i hvert fall gi jernet og gå så fort vi kan. Vi skal gjøre vårt beste og gå for laget. Jeg tror Simen sitter og heier på oss og vil at vi skal prestere. Det har vært en spesiell og utfordrende oppkjøring til OL for langrennsgutta etter smittesituasjonen i Seiser Alm. Da Krüger fikk påvist smitte var resten av langrennsgutta knust.

– Det er ikke ofte du ser voksne mannfolk gråte på vegne av andre, sa landslagstrener Nossum til NRK da smitten ble påvist.

Johannes Høsflot Klæbo forteller at lagfølelsen har blitt sterkere etter det de har vært igjennom.

– Jeg tror litt av nøkkelen for vår del nå er at vi gjennom den siste uken har blitt veldig tett, i den forstand at det er veldig bingo hvem som blir smittet. Det er noen som ikke er her, som gjerne skulle vært her. Jeg tror det at vi nå, kanskje mer enn noen gang, tenker som et lag, og at vi i hvert fall skal prøve å gå som et lag, sier Klæbo til TV 2.

Simen Hegstad Krüger i isolasjon på Hotel Gstadt i Seiser Alm. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Krüger: - Setter stor pris på det

Simen Krüger hadde ikke anledning til å stille til intervju, men har blitt informert om lagkameratenes uttalelser og skriver følgende i en SMS til TV 2:

«Setter stor pris på det. Vi har et ekstremt sterkt lag, som jeg tror kommer til å gjøre det veldig bra!»

– Vi har både trener og utøver som sitter hjemme og kunne tenkt seg å være her, og som absolutt kunne vært med og gått fryktelig, fryktelig fort. Nå handler det om å ta på seg lagshatten og gå for hele gjengen. Jeg tror det er det vi er veldig innstilt på alle sammen, understreker Klæbo.

KJEDELIG: Andrew Musgrave synes det er synd at Hegstad Krüger ikke kan stille til start i helga. Foto: Kai Pfaffenbach

Også den britiske «trønderen» Andrew Musgrave synes det er leit at korona satte en stopper for Krüger.

– Det er noe drit at det er slik det er her. Når Krüger ikke får gå... Det syns jeg er dritkjedelig for ham som person og for idretten. Man vil at de beste skal stille til start og være med. Uten han er ikke de beste med, sier Musgrave til TV 2.