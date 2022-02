Det er spesielt én detalj paret får mange spørsmål om

De har totaloppusset huset, samtidig som de har tatt vare på det gamle husets særpreg. Forkjærligheten for det grønne og naturen går igjen.

Villa Aaspelund er bygget i 1919 og er et av de eldste trehusene på Myrvoll i Nordre Follo, ifølge paret selv.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Drømmehuset

Men det var ingen selvfølge at dette skulle bli småbarnsfamilien sitt nye hjem. De hadde nemlig akkurat pusset opp et annet hus, da den gamle villaen kom for salg.

FALT FOR HUSET: Familien på tre, som på den tiden snart skulle bli fire. De falt pladask for villaen fra 1919. Foto: @aaspelund

– Jeg sa først nei. Jeg orket ikke tanken på å skulle pusse opp nok et hus, og vi trivdes jo også veldig godt der vi var, forteller Katrine Øinæs Myrseth.

Paret dro allikevel på visning, bare fem minutter unna der de bodde. De skulle bare se.

– Det var et veldig flott hus – et drømmehus rett og slett. Men det var sånn at folk snudde i døra på visning. Det var fallen murpuss og gammel falmet tapet fra 40-50-tallet. Og det var enormt med vedlikehold, et totalt oppussingsprosjekt, forteller de to når de gjester God morgen Norge.

– Da må du være god på å se gjennom det du ser, du må se potensialet og hvordan det kan bli. Det var jo et kjempesolid hus, forteller Torstein Soland.

TOTALOPPUSSING: Paret klarte å se forbi alt som måtte gjøres og grep muligheten. De har pusset opp hele huset. Foto: Privat

De endte opp med å kjøpe huset. Så ventet den store jobben.

De fikk hjelp av en entreprenør og forteller at de ribbet huset. De fikk også hjelp av en interiørdesigner i en startfase. Så kort fortalt; det ble ny planløsning, etterisolering, nye rør og nytt elektrisk anlegg. Alt ble skiftet ut.

– Det var omfattende og vi gikk i gang i et rasende tempo, forteller paret.

Naturen får bli med inn

De trives godt i sitt nye hjem og beskriver det som et sosialt hjem og et sted det er godt å være.

– Det har blitt en kombinasjon av moderne og brukt. Huset er totalrenovert, så alle flatene er moderne, men vi har tatt inn elementer fra gjenbruk for å skape en mer personlig stil, slik at ikke alt er flunka nytt.

Og de har en forkjærlighet for det grønne.

– Det er noe med den roen du får ute i skogen. Jeg er veldig glad i å få med litt av naturen inn, det grønne, brunt, skog og treverk. Jeg har alltid elsket grønt, og blir aldri lei – så det har vi gått for her også. Det er en behagelig tone og skaper en lun og god atmosfære, forteller Katrine.

Detaljen i stua

I stua henger det et kjempestort bilde på veggen bak sofaen. Det har paret fått mange spørsmål om.

BLIKKFANGET: I stua henger et stort bilde, som egentlig er fototapet som er rammet inn. –Jeg liker at det skaper en fin dybde, det føles som om man forsvinner inn i skogen på en måte, sier Katrine Øinæs Myrseth. Foto: @aaspelund

– Det er faktisk ikke et bilde, det er en fototapet. Så det er et stalltips. Det kan du bestille og så cropper du det etter de dimensjonene du ønsker. Så er det bare å lime det på veggen. Jeg tror det var gjort på en halvtime. Så har vi rammet det inn med helt vanlige eikelister, kjøpt hos en byggvareforhandler, forteller hun.

Jakter alltid etter bruktfunn

Hjemmet deres preges av flere gamle skatter som har fått nytt liv i Villa Aaspelund.

– Vi prøver alltid å finne brukte ting først, det er en regel hos oss. Så har jeg tidligere jobbet i Finn.no, så jeg er ganske god på søk. Vi har autosøk om det er noe vi faktisk er på leting etter, men vi bruker det også som inspirasjon.

GJENBRUK: Dette er en gammel stol, som de har fått trukket om i et nytt stoff. – Dette er et møbel av god kvalitet, så stolen varer i flere ti-år til. Foto: @aaspelund Les mer GJENBRUK: Denne sofaen kjøpte paret brukt. Foto: @aaspelund Les mer GJENBRUK: De leter alltid etter brukt først når de skal ha ting til huset. Foto: @aaspelund Les mer

De liker at møblene og tingene har en historie, og får leve videre hos dem.

– Det gir et ekstra personlig preg og vi har skatter ikke alle andre har. Det blir unikt, sier hun.

Den store hagen

Den gamle villaen har også en tilhørende stor tomt. Også der var jobben stor. De satt i gang i april i fjor og før sommeren var deler av hagen blitt til en oase.

– Først tenkte vi: «Hva er det vi har gjort?». Det var en gjørmehaug. Det var en stor jobb, vi flyttet mange kilo med både grus og jord. Vi la barna, så gikk vi ut i hagen for å jobbe.

HAGEN: Katrine forteller at det i april i fjor var en «gjørmehaug» og i juni var det en grønn oase. Foto: @aaspelund Les mer HAGEN: Katrine forteller at de har stått på for å få hagen slik. – Vi har flyttet mange kilo med både grus og jord. Foto: @aaspelund Les mer HUSET: De falt for huset da de var på visning. Så ventet en stor jobb, både utendørs og inne. Foto: @aaspelund Les mer STOR JOBB: De har flyttet flere kilo med grus og stein for å lage hagen. De ble ferdige før sommeren i fjor. Foto: @aaspelund Les mer

De forteller at de fikk innledende hjelp av en hagerådgiver ved det lokale hagesenteret. Så har de gjort det meste selv, med litt hjelp.

– Jeg liker å prøve og gjøre ting selv, så heller be om hjelp når vi står fast. Vi leide en gravemaskin, men jeg klarte å grave over en kabel og måtte be om hjelp. Vi hadde ikke fått til dette hvis vi ikke syns det var gøy med all jobben, avslutter Torstein.