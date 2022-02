Frp vil granske ansettelsen av Stoltenberg

Fredag ble det omsider klart at det var Stoltenberg som får jobben som sentralbanksjef.

Men prosessen frem mot utnevnelsen av ny sentralbanksjef har vært preget av mye støy etter at det ble kjent at han sto på søkerlisten.

Kontroversielle middager

I tillegg har to middager hjemme hos Knut Brundtland, skapt debatt fordi jobben som sentralbanksjef og Jens Stoltenberg var tema. Sjef for Oljefondet, Nicolai Tangen, deltok på begge middagene, mens Jens Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre deltok på en hver.

I middagen i mai, som Støre deltok på, tok Tangen opp at Jens Stoltenberg ville være en kvalifisert kandidat til jobben som ny sjef i Norges Bank den dagen Øystein Olsen trakk seg. Støre selv har sagt at han avviste å diskutere dette fordi han dermed ville være inhabil overfor Stoltenberg.

Også det faktum at et flertall på Stortinget advarte regjeringen mot å ansette Stoltenberg, har skapt oppstyr knyttet til ansettelsen. Høyre er blant partiene som har vært imot dette.

Tette bindinger

Kort tid etter at ansettelsen av Stoltenberg ble kjent, sier partileder i Frp at de er kritisk til prosessen.

– Det er ingen tvil om at han er kvalifisert, men de tette bindingene til statsministeren, partiet og regjeringen for øvrig gjør at det kan stilles spørsmål ved ansettelsen, sier partileder Sylvi Listhaug.

Frp sier at det er regjeringen som ansetter sentralbanksjef, men partiet mener det er naturlig å granske hele prosessen.

– Det har vært mange hendelser som har blitt kjent i løpet av prosessen med middager, kameraderi og andre forhold som gjør at det er store grunner til å stille spørsmål ved prosessen i forkant av ansettelsen, sier Listhaug.

– Ryddig håndtert

Selv har Stoltenberg sagt til TV 2 at han regner med at ansettelsen blir ryddig håndtert i Finansdepartementet.

– Jeg har søkt en jobb i Norge, som jeg er helt sikker på vil bli håndtert på en ryddig ordentlig måte i Finansdepartementet. Utover det vil jeg ikke gå i en debatt her fra Brussel om den diskusjonen, som jeg ikke helt ut klarer å følge i alle detaljer, sa Stoltenberg til TV 2 12. januar i år.

Det er også på forhånd varslet at ansettelsesprosessen blir tema for Stortingets kontrollkomité. Flere partier har varslet spørsmål knyttet til prosessen, og at det uavhengig av hvem som fikk jobben.