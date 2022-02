Mercedes har som seg hør og bør vært tidlig på ballen i luksus-elbil-segmentet. De lanserte allerede i fjor sitt flaggskip: EQS. Det er deres elektriske motstykke til den legendariske direktørbilen S-Klasse.

Foreløpig er de ganske alene om å ha en elektrisk bil i dette segmentet. I alle fall i Norge.

I USA, derimot, har det kommet en konkurrent på banen: Lucid. Et amerikansk merke, som nylig startet utleveringene av sin første modell: Air Dream Edition.

Om du ønsker deg en sånn, ligger det i skrivende stund fire eksemplarer til salgs på eBay.

Klasseledende rekkevidde

Dream Edition Performance er navnet på en helt spesiell toppmodell av Lucid Air. Den produseres i et begrenset opplag og koster deretter. Rundt 1,5 millioner kroner er prisen i USA.

Men så får du også en bil som gjør 0-100 km/t på under tre sekunder, har 1.100 hestekrefter og en rekkevidde på over 800 kilometer. I tillegg byr den på et 900 Volt-system som gjør det mulig å lade rekordraskt. Den kan ta imot opptil 300 kW ved hurtiglading. I teorien skal det kunne gi 480 kilometers rekkevidde på 20 minutter.

Lucid har flere ganger bekreftet at de skal etablere seg i Norge. For ikke lenge siden uttalte Lucid at de skal være på plass med en forhandler i Oslo i 2023. Men trolig kan bilene bestilles allerede mot slutten av 2022.

Mye skjermer og stort glasstak dominerer interiøret på Lucid Air.

Super-elbilen endelig testet – med politieskorte

Kjøpe nå

De som er ekstra ivrige, kan selvsagt ta en nærmere titt på bilene på eBay. Her er det raskere levering. De første kundene av Dream Edition i USA har nemlig fått bilene sine allerede – og noen vil åpenbart se om de kan tjene penger på disse.

Prisen er altså i utgangspunktet rundt 1,5 millioner kroner med dagens kurs. Men ingen av bilene som ligger for salg på eBay koster under 2 millioner.

Den dyreste har faktisk en prisantydning på rundt 2,1 millioner kroner. Her vil i tilfelle selger sitte igjen med et pent overskudd ...

Det eneste du må gjøre for å sikre deg en av disse bilene er å trykke på "Innfri minstepris"-knappen.

Sånn kan en Lucid Air Dream Edition se ut.

Klikk her for å annonsen for den dyreste bilen

Eksklusivt

Det kommer aldri til å bli produsert noen andre utgaver av akkurat Dream Edition Performance og den andre toppmodellen, Dream Edition Range. Og de 520 bilene som skal lages, er allerede solgt.

Det betyr at om du vil ha en slik bil, så er det bruktmarkedet som gjelder.

En fordel med å få bilen i 2022, er selvsagt at du slipper avgifter. Fra 1. januar 2023 er det ventet at det blir avgifter på den delen av prisen som overstiger 600.000 kroner.

Når bilen koster rundt to millioner kroner, blir det ganske mye ...

Var med å rette Tesla-eventyret – nå er du konkurrenter

Imponerer

Enkelte biljournalister har allerede hatt anledning til å teste Lucid Air Dream Edition.

Motor1.com forteller om et interiør som skal gi følelsen av en Rolex når du vrir på de få fysiske bryterne som finnes her.

Det meste er imidlertid dominert av skjermer. En 34" liggende skjerm på dashbordet fungerer både som digitale instrumenter og infotainmentskjerm. I tillegg er det en stående skjerm, under. Som brukes til blant annet klimaanlegg.

Journalisten er litt skuffet over at du ikke kan justere styrefølelsen eller hvor mye effekt du skal ha tilgang til – men påpeker at du i alle fall kan velge hvor mye regenerering du ønsker. Det er også eget Sport-modus, som strammer opp hele bilen.

