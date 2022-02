Letter på sløret om bryllupet – ønsker å oppfylle mormors drøm

Hver torsdag er Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard å se hjemme i sin egen stue i TV 2-programmet «Sofa».

Ettersom Pilgaard jobber rundt 10-15 timer hver dag i jobben sin, har «Sofa» vært fint å gjøre sammen for paret.

– «Sofa»-konseptet var perfekt, for da kan vi være sammen en dag i uken og bare kose oss, se på TV, spise cheez doodles og bare ha det bra, sier Kirsebom til God kveld Norge.

Petter Pilgaard innrømmer at han kan ha sett Vendela Kirsebom i bryllupskjolen ved et uhell. Se video i topp.

MØTTES PÅ TV-SKJERMEN: Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard møtte hverandre under innspillingen av «Farmen kjendis». Her er de på premierefest for sitt eget program «Vendela + Petter» i 2017. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

«Farmen kjendis» - det beste som har skjedd

Det var ikke gitt at de skulle sitte i akkurat denne flotte Frogner-leiligheten, ettersom de først hadde gjort et kjøp på Vinderen som de senere angret på.

– Den hadde alt, og var kjempefin, men det er noe med å bo i byen når du har voksne barn, forklarer 55-åringen.

– Vi liker det pulserende bylivet, legger Pilgaard kjapt til.

Paret, som nå er forlovet, møtte hverandre første gjennom et annet TV 2-program, nemlig «Farmen kjendis». Begge bekrefter at programmet hadde alt å si for at de er sammen i dag.

– For det første hadde vi nok ikke møttes hvis det ikke var for «Farmen», sier Pilgaard.

Kirsebom beskriver «Farmen kjendis» som noe av det beste som har skjedd henne.

Selv hadde hun jobbet som modell i mange år, utviklet sitt eget varemerke, fått barn, og trodde ikke at hun skulle møte noen igjen.

– Man tror kanskje at man er ferdig med kjærlighetslivet, og så dukker det opp en fantastisk mann som jeg har lyst til å være sammen med alltid, sier hun om Pilgaard.

Se hele intervjuet med Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom under her:

Bryllupsdato satt

Først ble de to TV-profilene gode venner, men etter hvert dukket det opp følelser som viste at de var mer enn bare venner.

I november 2019 ble paret forlovet og bryllupet var egentlig satt, men på grunn av koronapandemien har de flyttet bryllupsdatoen flere ganger.

– Først tenkte vi at det var litt deilig å bruke tid og kunne kose oss og være forlovet - det var ikke noe stress. Men da vi tenkte at vi ville gifte oss, var det ikke mulig, forklarer Kirsebom.

De har hatt mange ulike bryllupsdatoer og lokaler, og måtte avlyse planene flere ganger. Nå er de trygge på at de har fått det hele i havn:

– Nå er det satt. Nå blir det uansett om det bare blir Vendela og meg i en kjeller, smiler 41-åringen.

– Presten må være med da, legger Kirsebom kjapt til og ler.

Vil oppfylle mormors drøm

Paret avslører at bryllupet blir i sommer og at de ser frem til å gi hverandre sitt «ja». Pilgaard har også et ekstra ønske når det gjelder bryllupet:

BRYLLUP: Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom avslører at de skal gifte seg i sommer. Foto: Mariann Habbestad

– Mormor har alltid drømt om å få oppleve at en av barnebarna gifter seg. For min del hadde det vært veldig hyggelig å gi henne den opplevelsen, sier han.

Pilgaard forteller at hans mormor også gjerne ønsker en vals og at bruden skal ha slør i bryllupet.

Det blir et hvitt bryllup med prest, men de skal ikke gifte seg i en kirke. Paret vil ha det stilfullt, men løssluppent, og Kirsebom skal ha en hvit brudekjole.

Selv om pandemien ikke er over enda, tror hun bryllupet kan gjennomføres slik hun ønsker i sommer:

– Vi håper å kunne ha det sammen med familie og venner, kose oss, danse, spise og ha det gøy, sier Kirsebom og avslører at brudekjolen allerede er på vei.