Hypokonderlegen frykter økt polarisering – dette er hans råd til de uvaksinerte

– Det er et problem. Det blir helt sikkert ikke mindre av at vi åpner opp, sier professor Ingvald Wilhelmsen. Han er psykiater og leder Hypokonderklinikken ved Universitet i Bergen.

Samtidig som stadig flere gleder seg over en tilnærmet normal hverdag etter to år med restriksjoner og nedstenging, er polariseringen mellom vaksinerte og uvaksinerte verre enn på lenge. Wilhelmsen, kjent som hypokonderlegen, frykter dette blir enda verre nå som samfunnet åpner opp.

Psykiater Ingvard Wilhelmsen leder Hypokonderklinikken ved Universitetet i Bergen. Foto: Trond Solvang/TV 2

– De fleste av oss vil klare å omstille oss ganske raskt, det ligger i vår natur. Men vaksinemotstanderne på ytterfløyen, de tror jeg blir et problem lenge. Det er noe som vi kommer til å slite med i lang tid, og hvor lenge, det vet vi ikke. Men hele vårt samfunn med sosiale medier og alle disse ekkokamrene, gjør det veldig vanskelig å bli kvitt, sier Wilhelmsen.

Flere grupper vaksinemotstandere

72-åringen har selv fått tre vaksinedoser. Etter hvert som frontene blir steilere, mener psykiateren det er viktig å huske at uvaksinerte ikke er én gruppe, men en rekke ulike mennesker med ulike grunner til ikke å ta vaksinen.

– At folk av en eller annen grunn velger å ikke vaksinere seg, det må vi tåle, sier Wilhelmsen.

Han påpeker at noen ikke kan ta vaksinen av helsemessige årsaker, andre kan være redde for sprøyter. Noen har hatt dårlige opplevelser med helsevesenet, og noen er unge og tenker de tåler koronasmitte fint selv uten vaksine.

– Så har du noen som er helt på ytterfløyen, som er konspirasjonsteoretikere. De tror helt ærlig at denne vaksinen er forurenset og inneholder mikrochipper eller liknende. De er helt sikker på det, og prøver å unngå å få vaksinen, sier hypokonderlegen.

Wilhelmsen mener det er viktig å skille mellom konspirasjonsteoretikere og andre som av ulike grunner er mot vaksinen. Her fra en demonstrasjon i Ohio i fjor høst. Foto: Stephen Zenner/AFP

Klare råd til debatten

Om man skulle befinne seg i en vaksinedebatt med en meningsmotstander, kan det fort bli høy temperatur. Det mener Wilhelmsen er viktig å unngå, og legen har selv fått spørsmål om han blir sint på folk som er uvaksinerte.

– Jeg kan ikke la deres valg påvirke mitt følelsesliv. Blir vi sint, da blir debatten enda mer polarisert. Da begynner vi å sjikanere og sier ting som egentlig er overdrevet. Vi må respektere deres valg. Det er kanskje vanskelig å respektere konspirasjonsteoretikere, men alle andre må vi bare respektere, oppfordrer hypokonderlegen.

Wilhelmsen erkjenner at det kan være krevende å diskutere med konspirasjonsteoretikere. Alle andre som av ulike årsaker velger å ikke vaksinere seg, ønsker psykiateren å måte med respekt og åpenhet.

– Snakker man med en som tror på konspirasjonsteorier om koronavaksinen, bør man møte dem på samme måte som med konspirasjonsteoretikere generelt: med opplysning og ærlighet. Ikke si at de er dumme, for de er antakeligvis livredde og forført. For alle de andre som ikke vaksinerer seg, må vi bare snakke med. De har fullstendig lov til å ikke vaksinere seg, men de utsetter andre for en viss merbelastning. Og det må de tåle å få høre, synes jeg.

Oppfordring til uvaksinerte

Gjennom legeyrket har Wilhelmsen selv havnet i diskusjoner med personer som har et annet syn på vaksinen enn ham selv. Han er helt tydelig på at selv om han er vaksinert, respekterer han valgene til de som velger å ikke gjøre det.

– Det er jo lovlig å ikke vaksinere seg. Det er fullt ut respektert, sier psykiateren. Når han diskuterer med uvaksinerte, har han særlig to budskap.

Motstandere av koronatiltak brant munnbind utenfor Stortinget i fjor. Nå frykter Ingvard Wilhelmsen at polariseringen er kommet for å bli. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det jeg sier til dem, er at jeg håper de ikke får symptomer på lang-covid, sier Wilhelmsen. I tillegg trekker hypokonderlegen frem et tungtveiende argument for å vaksinere seg, som han opplever at mange ikke er klar over fra før.

– De uvaksinerte har kun sitt eget immunapparat å stole på, de har ikke noe hjelp fra vaksinen. Da bruker man lengre tid på å klarere viruset, og legger til rette for mutasjoner. Så de uvaksinerte blir et reservoar for mutasjoner, rett og slett. Det er det eneste de skal tenke på: ta en for laget, sier Wilhelmsen.

Han er først og fremst opptatt av begrunnelsen til de som velger å ikke vaksinere seg, og mener dette er viktig om man skal oppnå en konstruktiv dialog. Samtidig frykter at Wilhelmsen at den økte polariseringen er kommet for å bli, og erkjenner at han selv ikke har noen løsning på problemet.

– I utgangspunktet må vi alle respektere hverandre. Gruppen med konspirasjonsteoretikere som er på helt på ytterkanten er et problem vi må håndtere som samfunn. Ikke bare når det kommer til vaksiner, men helt generelt. I USA har det ført til helt forferdelige tilstander. Det må vi prøve å unngå i dette lille landet her, så vi må få snakket sammen og hindret det, sier psykiateren.