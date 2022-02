Derfor vil hun ikke gi mer i strømstøtte til deg og meg

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen nekter for at regjeringen er gjerrige i strømstøtteordningen.

Da olje- og energiminister Marte Mjøs Persen var gjest i programmet «Ærlig talt» på TV 2 Nyhetskanalen, måtte hun svare på hvorfor regjeringen ikke gir mer penger for at folk skal slite med å betale strømregningene sine.

– Vi er ikke gjerrige

– Dere har tjent 40 milliarder kroner ekstra på grunn av disse høye strømprisene, og noen ganger har dere hatt en inntekt på inntil fem milliarder kroner om dagen. Samtidig har disse strømpakkene kostet dere 14 milliarder kroner. Hvorfor har dere da ikke kunne gitt folk mer støtte?

– Nå har vi laget en ordning som jeg synes er ganske romslig. Vi har på en måte satt et pristak på 70 øre, så dekker vi 80 prosent over det. Så har vi også sagt at vi skal evaluere og følge med, svarer Mjøs Persen.

– Vi hjelper jo med omtrent en tredel av regningen til alle norske husholdninger, i tillegg til at vi gir ekstra bostøtte til de som trenger det mest, studentene får ekstra studiestøtte, og vi har gitt ekstra penger til kommunene så de kan gi økt sosialhjelp til de som trenger det mest, fortsetter hun.

– Men du sitter med den feiteste lommeboken som tenkes kan av en statsråd i verden. Hva er i veien for at du hjelper norske husstander mer enn du gjør i dag?

– Det må jo være en totalvurdering. Vi har jo hele tiden sagt at vi følger situasjonen tett.

– Hva mener du med totalvurdering?

– Det betyr at når den norske stat bruker mer penger, så har det betydning for andre deler av økonomien vår, som hva vi kan bruke på andre deler av samfunnet vårt for å unngå renteøkning. Vi har også en handlingsregel som skal begrense oljepengebruken vår, sier Mjøs Persen.

– Kjenner meg ikke igjen

Flere kommentatorer har kritisert Mjøs Persen for å gi svar som er utydelige, mens noen har stilt spørsmål ved om hun kan fagfeltet og mener hun er ute og kjører. Også i kommentarer blir det påpekt at hun fremstår usikker. Det kjenner ikke Mjøs Persen seg igjen i.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i at jeg er usikker. Men vi er i en situasjon der vi aldri har hatt lignende priser.

– Poenget er: Hvem hadde ikke vært litt usikker når vi ser at strømprisene er av en helt annen verden enn vi er vant til, svarer Mjøs Persen.

Den siste tiden har også olje- og energiministeren fått kritikk for å ikke stille i den muntlige spørretimen på Stortinget for å svare om strømkrisen.

– Nei, der har jeg stilt hver onsdag og svart på skriftlige spørsmål.

– Men du synes ikke det er rart at du ikke har stilt i den muntlige spørretimen i et sånt felt der det handler om en strømkrise som nesten er det eneste Stortinget og befolkningen er opptatt av, utenom korona?

– Det er statsministeren som bestemmer hvem som skal stille i spørretimen, og jeg stiller når jeg får beskjed om det. Men jeg har deltatt i hver eneste skriftlige spørretime og jeg stiller opp i alle debatter, nettopp for å svare på spørsmål, sier Mjøs Persen.