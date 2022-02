Lagmannsrett utsatt for hærverk: – Døm overgriperne

Borgarting lagmannsrett er utsatt for hærverk. Politiet varsler at de vil opprette sak.

I løpet av natten har noen tagget på Borgarting lagmannsrett i Oslo.

Det er kastet rød maling på døren, og noen har skrevet «DØM OVERGRIPERNE» langs veggen.

– Vi er på vei, sier operasjonsleder Gjermund Stokklien i Oslo politidistrikt til TV 2.

NEDSØLT: Noen har også kastet rød maling på inngangsdøren til lagmannsretten. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Det var ansatte ved lagmannsretten som meldte ifra.

Det er ikke klart nøyaktig hvilken sak taggingen er knyttet til, men i forrige uke ble kulturprofilen Gaute Drevdal frikjent for åtte av ni voldtekter som han ble dømt for i lagmannsretten i en sak som har fått mye oppmerksomhet.

Vedkommende som meldte ifra til politiet sa også at taggingen kan kobles til dommen mot Drevdal.

Avgjørelsen har provosert flere interesseorganisasjoner.

Fredag er det varslet en markering mot frifinnelsen av Drevdal utenfor Stortinget.

HÆRVERK: Det er tagget flere steder langs fasaden på rettsbygget. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Vi tror deg-stiftelsen og Kvinnegruppa Ottar arrangerer markeringen.

De mener dommen demonstrerer at kvinner ikke har tilstrekkelig rettssikkerhet, og de krever at myndighetene innfører en samtykkelov.

Gaute Drevdal ble opprinnelig dømt til 13,5 års fengsel for ni voldtekter i tingretten. Etter behandlingen i lagmannsretten ble han dømt til ett års fengsel for én av voldtektene, og frikjent for de andre åtte.

Forholdene Drevdal sto tiltalt for skjedde flere år tilbake i tid. Meddommerne og fagdommerne i lagmannsretten var delt i sin vurdering.

Drevdal ble på tross av frikjennelsen dømt til å betale 690.000 kroner i erstatning til fem av kvinnene som hadde status som fornærmede i straffesaken.