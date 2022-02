Blir første ikke-binære til å konkurrere i et vinter-OL

Amerikaneren skal delta i kunstløp for par sammen med Ashley Cain-Gribble (26). Årets vinter-OL blir det første for paret, og første gang en ikke-binær person deltar.

Ikke-binær er en kjønnsoppfatning som innebærer at en person verken opplever seg som hunkjønn eller hankjønn.

– Jeg håper at når folk ser historien min er de ikke fokusert på meg og sier «Å, Timothy er den første ikke-binære personen som oppnår dette nivået av suksess i sport», sa LeDuc på en pressekonferanse tidligere i år, melder NCB Sports.

LeDuc og Cain-Gribble har konkurrert sammen som par siden 2016.

– Jeg håper at fortellingen går mer over til at skeive mennesker kan være åpne og lykkes i idretten. Vi har alltid vært her, vi har alltid vært en del av idretten. Vi har bare ikke alltid klart å være åpne, sier de.

KLARE FOR OL: Ashley Cain-Gribble og Timothy LeDuc under USAs mesterskap for kunstløp i Nashville, Tennessee tidligere i år. Nå er paret klare for å kokurrere i OL, som blir de første vinterlekene hvor en ikke-binær idretsutøver deltar. Foto: MATTHEW STOCKMAN

Amerikanske mestere

LeDuc kom ut som homofil i 2019 og samme år ble de amerikansk mester sammen med Cain-Gribble. Dermed ble LeDuc den første åpne homofile idrettsutøveren som vant gull i et amerikansk parløp, ifølge USA olympiske- og paralympiske komitè. Paret ble også amerikanske mestere tidligere i år.

I Beijing representerer også Alexa Knierim og Brandon Frazier USA. De havnet på en tredjeplass i kvalifiseringen for kunstløp for par som startet fredag 4. februar. Finalen går natt til mandag norsk tid.

Cain-Gribble og LeDuc under en trening før vinter-OL. Foto: Bernat Armangue

Flere åpne ikke-binære under sommer-OL

Under fjorårets sommer-OL stod flere deltakere fram som ikke-binære eller transkjønnede.

Vektløfter Laurel Hubbard fra New Zealand ble den første åpne transkjønnede kvinnen som konkurrerte i et OL, melder Washington Post.

Den kanadiske fotballspilleren Quinn og den amerikanske skateboarderen Alana Smith identifiserer seg begge som ikke-binære. Begge deltok under sommer-OL i 2021.