Sander Berge har mistet plassen i Sheffield United

Landslagsprofilen har ikke spilt en full kamp siden august. Nå må han kjempe for å vinne tilbake plassen i startelleveren.

– Jeg har hatt en prat med Sander, sier Sheffield United-manager Paul Heckingbottom, ifølge Yorkshire Live.

Asker-gutten har hatt mye trøbbel det siste året.

Han var skadet store deler av vårsesongen da Sheffield United rykket ned fra Premier League. I høst møtte han på mer motgang. Først mistet han tre kvalikkamper med landslaget på grunn av koronasmitte.

Så pådro 23-åringen seg en hamstringskade, som ifølge Transfermarkt satte ham ut av spill til slutten av november.

Siden har han bare startet én av sju kamper. Oliver Norwood og Conor Hourihane er inntil videre den foretrukne midtbaneduoen, bekrefter manageren.

Sammen med John Fleck banker Berge på døren.

– Han (Berge) trener fantastisk og gjør det bra, men du kan sette Fleck i samme posisjon, minner Heckingbottom om.

– De konkurrerer mot to midtbanespillere som ikke har tapt en kamp når de har spilt sammen, fortsetter Sheffield United-manageren.

I sommer forventet landslagssjef Ståle Solbakken at midtbanespilleren skulle bytte klubb, men slo fast at det viktigste for Berge var å spille kamper.

Forrige gang han spilte 90 minutter var 28. august. Og forrige gang han spilte landskamp var høsten 2020.

Ifølge Heckingbottom vil Berge få sjansen når kampprogrammet spisser seg til. Han mener at landslagsprofilen ikke har fått vist hva han er god for på grunn av skadetrøbbelet og endringer på managersiden.

– Jeg mener at han har stort potensial, men jeg har sagt til Sander at jobben min er elleveren og laget. I det øyeblikket du begynner å prioritere enkeltspillere foran laget, er du på dypt vann. Det kommer ikke til å skje, slår Sheffield United-manageren fast.

Sheffield United ligger på ellevteplass i Championship. De har seks poeng opp til West Bromwich på den siste playoff-plassen om opprykk, men har tre kamper til gode på grunn av koronautsettelser.

Fredag kveld møter de Birmingham borte.