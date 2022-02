Dramatisk redningsaksjon – to fiskere reddet

Rett etter midnatt fikk hovedredningssentralen for Nord-Norge et nødanrop via kystradioen om at en fiskebåt med to personer hadde kantret utenfor Landegode i Bodø.

Begge personene skal ha vært inne i båten da den gikk rundt.

– Det ble umiddelbart iverksatt en redningsaksjon og alle nødetater ble varslet. Et redningshelikopter og ei redningsskøyte fra Bodø ble sendt ut. Også en båt som var i området satte kurs mot havaristen, sier Øyvind Aadde, redningsleder ved Hovedredningssentralen for Nord-Norge.

REDDET: Båten hadde 90 grader slagside da redningsmannskapene kom fram. Foto: Forsvarets redningstjeneste, 330-skv.

Det var et kraftig uvær i området, og de to om bord klarte etter hvert å ta seg ut fra båten.

Satt på skutesiden og ventet

Redningsskøyta «Hans Hermann Horn» ble sendt ut til havaristen.

– Vi fikk meldingen 00:10 om et båt som hadde kantret og vi satte kurs nordover. Rundt 00:45 var i framme. Vi så en sjark med 90 graders slagside.

– Da vi kom fram, satt det to personer på skutesiden iført overlevelsesdrakt og et Sea King helikopter var i gang med redningsaksjonen, sier Ole Petter Ytterland, overstyrmann på «RS Han Hermann Horn».

– Krevende



Redningshelikopteret sendte ned sin redningsmann og de forulykkede hoppet en og en for å bli heist opp, sier Ytterland.

– Hva kan du si om selve redningsaksjonen?

– Det var en ganske krevende operasjon i full storm og grov sjø. Ingenting er avklart før de er blitt reddet, så situasjonen var nok dramatisk ja, sier Ytterland.

DRAMATISK: Situasjon var dramatisk med full storm og grov sjø. Foto: RS Hans Hermann Horn

– Hva tenker du nå i ettertid?

– God beredskap og kort responstid har nok vært helt avgjørende her, sier Ytterland.

Også Hovedredningssentralen for Nord-Norge er glad for at det gikk bra.

– Klokka ett ble de to heist opp i redningshelikopteret og fraktet til sykehus i Bodø.

MAYDAY: Heldigvis gikk redningsaksjonen bra og to fiskere ble reddet opp fra havaristen. Foto: RS Hans Hermann Horn

– Med tanke på vær og situasjonen må det åpenbart ha vært en svært dramatisk opplevelse for alle involverte, sier Aadde.

– Det er jeg enig i, sier Ole Petter Ytterland, overstyrmann på «RS Hans Hermann Horn».

– Hovedredningssentralen er ikke kjent om de to er blitt skadet i havariet, sier Adde.