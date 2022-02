Stadig flere bilprodusenter har satt en dato for når de skal gå over til å produsere kun elbiler. Volvo er en av dem, fra 2030 er målet å være helelektrisk.

Dette skaper nye behov og utfordringer. En av de største er å skaffe nok batterier til alle bilene som skal produseres. Og her kunngjør Volvo nå store planer.

Sammen med selskapet Northvolt skal de etablere et nytt batteriproduksjonsanlegg i Gøteborg. Den nye gigafabrikken skal produsere batterier til ikke mindre enn en halv million elbiler årlig. Den vil skape inntil 3.000 nye arbeidsplasser og den samlede investeringen er på rundt 30 milliarder svenske kroner.

50 gigawattimer årlig

Byggingen av anlegget vil starte i 2023, og det skal produsere toppmoderne battericeller, spesielt utviklet for bruk i neste generasjons elbiler fra Volvo.

Den nye fabrikken skal produsere batterier til så mye som en halv million elbiler årlig.

Anlegget vil ha en potensiell celleproduksjonskapasitet på opptil 50 gigawattimer (GWt) årlig,

At anlegget skal bygges på Torslanda i Gøteborg gir fordeler i form av en direkterute inn til Volvos største bilfabrikk, tilgang til infrastruktur, tilgang til fornybar energi og relevant jobbkompetanse.

Dette er også positivt for miljøavtrykket, ved at batteripakkene ikke må fraktes langt for å komme til produksjonslinjene.

XC40 var Volvos første elbil, snart får den følge av mange flere.

Ledende innen premium-elbil

– Vårt battericelle-partnerskap med Northvolt er sentralt for våre strategiske ambisjoner innen elektrifisering. Vi er fast bestemt om å bli ledende innen premium-elbilsegmentet og skal innen 2030 kun selge helelektriske kjøretøy, sier snart avtroppende Volvo-sjef Håkan Samuelsson, i en pressemelding.

Anlegget skal drives av fossilfri energi. I tillegg vil det integrere tekniske løsninger som prioriterer sirkulære prinsipper og ressurseffektivitet. Alt for å få ned det samlede miljøavtrykket.

Volvo Concept Recharge er første smakebit på de neste elbilene fra Volvo. Produksjonsklar utgave av denne skal vises første gang senere i år.

Hentet Tesla-sjef

Forretningssamarbeidet mellom Northvolt og Volvo Cars vil bli en betydelig aktør innen europeisk battericelleproduksjon og vil utgjøre en av de største celleproduksjonsenhetene i Europa.

Volvo og Northvolt har utnevnt tidligere Tesla-sjef Adrian Clarke til å lede selskapet.

Partnerskapet mellom Volvo Cars og Northvolt skal ifølge selskapene fokusere på å utvikle skreddersydde batterier og kjøretøyintegrasjonskonsepter som gir Volvo-eiere både lang rekkevidde og rask lading.

