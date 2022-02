At sterk merkevare ikke behøver å være synonymt med suksess – det er Alfa Romeo et veldig godt bevis på. Det italienske bilmerket er elsket av entusiastene og har flere legendariske modeller på samvittigheten. Men samtidig har historien deres vært preget av flere ned- enn oppturer.

De siste årene har det virkelig vært tungt, både internasjonalt og her hjemme. Men nå gjør Alfa seg klare for et skikkelig comeback.

Det starter allerede tirsdag i neste uke. Da skal de nemlig ha premiere på sin nye SUV, kalt Tonale.

Legendarisk platecover

Noen dager før teaser de denne for siste gang. Det gjør toppsjef Jean-Philippe Imparato selv på Twitter, med overskriften «Let me intruduce you to the band».

Tydelig inspirert av et av tidenes mest legendariske platecovere (nei, du får ingen poeng for å gjette riktig her), spaserer han og fire av sjefene som har vært ansvarlige for utviklingen av bilen på et fotgjengerfelt-inspirert teppe – foran et tildekket eksemplar av Tonale. Snart forsvinner altså kamuflasjen.

Hva er det så Alfa Romeo kommer med her? Jo, Tonale er en ladbar og kompakt SUV, Den går inn under dagens Stelvio i modellutvalget deres. Det er også ventet at designet vil ha mye til felles med storebror.

Kjempefusjon – men vil alle bilmerkene overleve?

Tonale debuterte som konseptbil tilbake i 2019, her har altså Alfa tatt seg god tid.

Sprengjobbet

Alfa Romeo er nå en del av bilgiganten Stellantis. Det gir mange stordriftsfordeler. Den ladbare hybrid-drivlinjen er for eksempel basert på den konsernet allerede bruker i Jeep Renegade. Men denne skal også ha skapt litt hodebry underveis i utviklingen. Ryktene sier nemlig at Alfa Romeo-ledelsen ikke var fornøyd med prestasjonene til bilen og at lanseringen derfor ble utsatt i tre måneder, mens man sprengjobbet med å forbedre dette.

Tonale debuterte som konseptbil tilbake i 2019. Her har de altså tatt seg god tid med å komme til produksjonsklar bil. Noe av dette skyldes helt sikkert omstendigheter rundt fusjonen mellom Fiat Chrysler og franske PSA. Men det understreker nok også hvor viktig Alfa Romeo venter at Tonale vil bli for dem de neste årene. Her har de ikke råd til å bomme.

Etter 10 år på markedet forsvant denne Alfa Romeoen.

Tonale går inn i en av de største bilklassene i Europa og blir avgjørende hvis Alfa Romeo skal oppnå målet om kraftig salgsøkning de neste årene.

Kommer med elbil

Ambisjonen er at dette skal bli den nye bestselgeren deres og at Tonale skal være en viktig brikke for å mer enn doble Alfa Romeo-salget de kommende årene. Så langt sier ryktene at Tonale kun kommer med forhjulsdrift, men det er heller ikke utelukket at en utgave med 4x4 er på vei.

I 2023 er det for øvrig klart for første elbil fra italienerne. Bilen skal være på størrelse med Audi Q2. Det blir altså ikke snakk om noen stor familie-SUV, men en ganske liten bil på drøyt fire meters lengde.

Det spekuleres i at denne vil bruke teknologi fra de tidligere PSA-merkene som ved fusjonen var mye lengre fremme på elbiler enn Fiat Chrysler var.

