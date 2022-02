Oftebro trente alene etter Riiber-smitten: – Tilfeldig at jeg ikke er nærkontakt

Dagen etter det ble kjent at Jarl Magnus Riiber har testet positivt på koronaviruset, trente kombinertlaget i karanteneløypen på langrennsanlegget i Zhangjiakou. Samtlige kombinertløpere er i karantene utenom Jens Oftebro, som trente i vanlig løype og stilte i pressesonen etter fredagens trening.

– Det er en litt spesiell følelse, det er det. Vi har to som er smittet i laget, og de andre er nærkontakter. Det blir litt alenetid, det gjør det, sier Oftebro til TV 2.

Den andre smittede Oftebro henviser til Kristjan Ilves.

– Hvordan er det for laget deres når en ryker ut på den måten? Er det en frykt for resten?

– Det er jo det. Man blir jo selvfølgelig tryggere for hver negative test som kommer. Men man kan aldri være hundre prosent trygg med denne virus varianten her. Så jeg føler jo litt på det, selvfølgelig, sier Oftebro og legger til:

– Men vi får bare satse på at prøvesvarene fortsetter å være negative, og så vil det nok roe seg mer etter hvert i og med at smitten mest sannsynlig har skjedd på reisen, eller før vi ankom. Hvis man ikke får det på to-tre dager til nå, så vil jeg nok føle meg litt tryggere. Men det er jo klart at man er litt usikker.

På grunn av karantenereglene, får ingen av dem som er i karantene stille til fysiske intervjuer på nåværende tidspunkt.

Oftebro er ikke å regne som nærkontakt.

– Det er nok mye tilfeldigheter at jeg ikke er nærkontakt. Kina har jo klare krav på hva som vil si å være nærkontakt. Det er helt tilfeldig at jeg ikke satt ved siden av Jarl på flyet, for eksempel.

POSITIV TEST: Torsdag kom nyheten om at Jarl Magnus Riiber hadde testet positivt for korona på kontrolltesten. Foto: Terje Pedersen

Riiber i isolasjon

Det var torsdag at Olympiatoppen i en pressemelding bekreftet at Riiber har testet positivt for korona og er satt i isolasjon.

Riiber var allerede definert som nærkontakt etter en situasjon før avreise fra Norge.

Kombinertsjef Ivar Stuan fortalte på en digital pressekonferanse onsdag at Riiber føler seg frisk og trener rolig på hotellrommet.

Kombinertstjernen må være i isolasjon og levere to negative prøver, om han da fortsatt er symptomfri, vil kinesiske myndigheter vurdere saken etter ti dager.

Saken oppdateres!