Nå kommer studentenes strømstipend

– Stipendet kommer på toppen av regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser, som alle norske husholdninger får, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding fredag.

Stipendet er tilgjengelig for alle studenter, i tillegg til voksne elever i videregående opplæring, som har strømutgifter som ikke er inkludert i husleia. Strømstipendet er på 3.000 kroner.

Lånekassen vil sende ut epost til alle studentene, som kan søke straks de mottar eposten.

– Den enkelte må bekrefte at de har strømutgifter som ikke er inkludert i husleien, og at de kan dokumentere dette til Lånekassen i ettertid. Stipendet blir utbetalt i løpet av et par dager etter at avtalen er signert, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen.