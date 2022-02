Satser på Krüger: – Vi går all in

– Vi går all in for Simen, sier Nossum til NRK, som omtalte saken først.

Krüger ble smittet på høydesamlingen i italienske Seiser Alm i forrige uke.

Femmila går 19. februar. Det er 23 dager etter at 28-åringen fikk påvist smitte. Nå håper landslagstreneren at de kan få gjort Lyn-løperen klar for kongedistansen.

Til pressen i OL-landsbyen kan han fortelle om positiv utvikling på CT-verdiene.

– Vi gambler, vi. Jeg har gamblet før, jeg. Vi har et mål vi klamrer oss til, at det her skal vi få til, sier Nossum.

OPTIMISTISK: Landslagstrener Eirik Myhr Nossum. Foto: Heiko Junge

Han utdyper til TV 2 hva han mener med gambling:

– Det er en gambling med tanke på at han får nok negative tester til at han rekker det. Nummer to er at man må beregne nok karantene borti her.

Krüger er fortsatt i isolasjon, men får rørt på seg på hotellrommet, forteller landslagstreneren. 28-åringen blir værende i Italia. Nossum håper å ha ham på plass i Kina om én uke, skriver NTB.

– Det er et regelverk som vi bare må følge. Det betyr at du må ha x antall negative tester før du får fly over her. Så må du teste seg inn her, og forhåpentligvis rekker vi å få ham ut av karantene sånn at han kan stå på startstreken, forteller landslagstreneren.

Lyn-løperen har hele vinteren vært regnet som en av de største favorittene til gullet på femmila. Han snakket med TV 2 fra terrassen til hotellrommet i helgen.

– Jeg har det etter forholdene bra. Jeg føler meg ganske frisk, det kjennes som en lett forkjølelse, sa han da.

Han var forsiktig optimist med tanke på femmila.

– Drømmen nå er at jeg skal rekke den siste distansen i OL, femmila. Selv om jeg vet at skal jeg klare det, så skal alt gå min vei. Jeg tviholder på det lille håpet om at det kan være mulig, sa Krüger.