Hvor fort (eller sakte) elbilen lader, har blitt en aktuell problemstilling for veldig mange eiere. Dessverre er det nemlig slik at ladehastighetene bilprodusentene oppgir i beste fall er veiledende. I mange tilfeller er det slik at bilen tar imot mye mindre strøm enn oppgitt, dermed blir man også stående lenger på ladestasjonen.

Dette er et ekstra stort problem i Norge, der vintertemperaturer også spiller inn og gjør at ladingen går ekstra tregt,

NAF og Motor gjennomførte nylig verdens største elbiltest, hvor 31 nye elbiler ble testet for rekkevidde. Her sjekket de hvordan alle bilene ladet.Testen viser at gjennomsnittlig fart under hurtiglading er langt unna det bilprodusentene ofte oppgir i reklamen.

Best på ladetid

Ladefart oppgis gjerne som «opptil» et visst antall kW, eller «maksimal ladeeffekt». NAFs ladetester viser at dette tallet forteller lite om den faktiske ladehastigheten til bilene.

– Ser vi kun på ladetid er det Porsche Taycan 4 Cross Turismo og Audi e-tron GT som er raskest i testen. Dette er biler til over én million kroner. Premium-elbilene er ferdigladet på 20 minutter, sier Anette Berve, testansvarlig for elbil i NAF.

NAF har også regnet ut den gjennomsnittlige ladeeffekten hver bil oppnår under ladeøkten. Gjennomsnittlig ladeeffekt handler om hvor mye effekt du i snitt får når du lader batteriet fra 10 til 80 prosent.

Nær sagt umulig å vite hva ladingen egentlig koster

Porsche Taycan imponerer i testen, slik ser ladekurven for denne ut. Foto: NAF.

Svakt tall fra Tesla

– Gjennomsnittsfarten er gjennomgående mye lavere enn maksimal ladefart. Det er det ikke alle elbilister som er klar over, og dette har vi nå satt tall på. Målt på denne måten er det Mercedes EQA og EQB som leverer best, med henholdsvis 99 og 98 prosent av oppgitt maksimal effekt. Sammen med BYD Tang utgjorde dette de tre bilene som alle hadde en gjennomsnittlig ladeeffekt som lå på over 90 prosent av den oppgitte maksimale ladeeffekten, forklarer Berve, i en pressemelding.

I andre enden kommer Tesla Y, med en gjennomsnittlig ladeeffekt på bare 37 prosent av oppgitt maksfart. Kia EV6, Tesla Model 3 Long Range og Hyundai Ioniq 5 hadde også under 50 prosent gjennomsnittlig ladeeffekt av oppgitt makseffekt.

Nei – noen ganger bør du ikke bruke mobilen

Forvarming er viktig

Dette er tredje gangen NAF tester ladehastigheten til elbilene på vinterstid.

– Mer eller mindre alle bilene i testen lader saktere om vinteren. Hvor mye saktere varierer, og vi ser at bilene som har forvarming av batteriet før hurtiglading har en vesentlig fordel, sier Berve.

NAF har oppfordret bilbransjen til å dele mer sammenlignbare tall for rekkevidde og lading.

– Vår klare beskjed er at bilbransjen bør oppgi ladetid fra 10 – 80 prosent, og gjøre ladekurven lett tilgjengelig for kjøperne. Det vil gi forbrukerne sammenlignbare ladetall, noe de ikke får i dag, sier Berve.

Slik ser ladetallene ut for alle bilene i testen, Foto: NAF.

