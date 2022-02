Dette skjedde i OL i natt

Dette skjedde i OL natt til fredag 4. februar:

Nytt curlingtap

Den norske duoen Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien gikk på sitt tredje tap på fire kamper under OL-turneringen i curling for blandet lag. Nå spøker det for semifinaleplass.

Kilde viste gullform

Alpinist Aleksander Aamodt Kilde viste hvorfor han blir å regne med i søndagens utforkonkurranse i OL. Fredag var han raskest på trening.

Flere smittetilfeller i OL-boblen

Det ble registrert 21 nye smittetilfeller i OL-boblen i Kina 3. februar. Det totale antallet er oppe i 308 tilfeller siden 23. januar.

