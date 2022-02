Zuckerberg mistet en firedel av formuen etter Metas børssmell

Facebook-eieren Meta hadde en aksjenedgang på 26,4 prosent på handelsdagen torsdag og mistet over 200 milliarder dollar i markedsverdi.

Fallet kommer etter selskapets kvartalsrapport som viste økte kostnader, færre brukere og et vesentlig dårligere resultat enn samme periode i 2020.

Ifølge Forbes er Zuckerberg nå god for rundt 84,3 milliarder dollar, tilsvarende rundt 734 milliarder norske kroner. Dermed er 37-åringen ute av lista over verdens ti rikeste for første gang siden 2015, ifølge CNBC.

Tapet er det nest største på én dag noensinne. Kun Tesla-gründer Elon Musk, som i november tvitret om å selge Tesla-aksjer og så tapte 35 milliarder dollar i verdi, har mistet mer.

Musk, som er verdens rikeste mann, mistet også 25,8 milliarder dollar forrige uke, ifølge Bloomberg.

(©NTB)