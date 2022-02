Kommer ikke under med yachten – dette gjør byen

Da grunnleggeren av Amazon meldte om at mastene på yachten hans var for høy til å komme under den historiske broen i Rotterdam, gikk byen med på å demontere den.

Jeff Bezos sin nye yacht bygges av det nederlandske selskapet Oseana, og kommer til å få status som verdens største seilskip så snart det er ferdig.

Yachten, kjent som Y721, bygges i byen Alblasserdam og er verdt rundt 500 millioner dollar, altså over 4,3 milliarder norske kroner.

Men det er et problem. For å komme seg ut på åpent hav, må båten passere Rotterdam – og dermed også den historiske broen Koningshavenbrug De Hef. Broen er imidlertid for lav for det 417 fot lange seilskipet med sine tre høye master.

Demonterer kulturminne

En talsperson for Rotterdam Frances van Heijst bekreftet for Washington Post at byen har gått med på å demontere deler av broen for at milliardæren skal kunne seile på de syv hav.

Grunnleggeren av Amazon Jeff Bezos får demontert kulturarv for å seile i sin luksusyacht. Foto: Gus Ruelas / Reuters

Valget har blitt tatt etter økonomiske beregninger.

– På en side er det den økonomisk viktigheten og ansettelser grunnet konstruksjonen av dette skipet. På en annen side, vår bekymring for De Hef, sier van Heijst til avisen.

Dersom forespørselen om å demontere broen ikke hadde blitt godtatt, ville selskapet som bygger yachten sett seg nødt til å seile den halvferdig under broen, for så å fullføre den på andre siden.

– Fra et økonomisk perspektiv legger vi stor vekt på å bevare sysselsettingen, sier hun.

Skeptisk

Broen ble bygget i 1927, og var den første jernbanebroen bygget i Vest-Europa som kunne løftes for at skip skulle kunne passere. I 1994 ble den erstattet av en tunnel, og senere erklært nasjonalt kulturminne i Nederland.

Fra 2014 til 2017 ble den restaurert, og byen meldte at den ikke kom til å demonteres igjen.

Marcel Walravens, som jobber med De Hef-relaterte spørsmål, har uttalt at han anser fjerningen av broens midtre del som «vedlikehold», da broen kommer til å returnere til sin opprinnelige form etter demonteringen.

Andre er imidlertid mer skeptisk.

– Jobb er viktig, men det er grenser for hva du kan og bør gjøre med vår industrielle arv, sa Ton Wesselink, leder av Historisch Genootschap Roterodamum.