Swix deler ut gavekort i bytte mot gammel skismøring med fluor

Swix lanserer en ny panteordning for skismøring med fluor. Fra 4. februar kan du levere inn gamle fluorprodukter og få et gavekort i retur.

– Vi ønsker virkelig at folk skal være med på dette. Vi vet at fluor blir liggende i naturen i flere hundre år. Hvis alle sammen blir med på dette løftet vil det være bra for alle, sier utviklingssjef Christian Gløgård i Swix til Gudbrandsdølen Dagningen.

Fluor er svært forurensende, og Swix ønsker nå å rydde opp i egne og andre produsenters fluorprodukter.

Panteordningen er lagt opp slik at folk sender fluorproduktene til Swix, og deretter mottar avsenderen et gavekort fra Swix på 500 kroner, skriver GD.

Selskapet er forberedt på at mange vil sende inn gamle produkter.

– Vi tar en økonomisk risiko som vi ikke helt ser rammene av. Det kommer til å koste, men det klarer vi å bære, sier Gløgård.

I 2019 ble fluor forbudt for barn under 16 år, og FIS innførte fluorforbud for alle konkurrerende i forkant av sesongen 2020/21.