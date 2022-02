Boris Johnsons stabssjef sier opp

Dan Rosenfield har sagt opp jobben som stabssjef.

Ifølge BBC vil Rosenfield bli værende i stillingen i et par uker for å hjelpe til i overgangsperioden før en ny stabssjef er på plass.

Rosenfield har bakgrunn fra en lederrolle i Bank of America, det britiske finansdepartementet og rådgivningsfirmaet Hakluyt. Han begynte i rollen som stabsjef 7. desember.

Mannefallet ved statsministerens kontor kommer mens Johnson er i hard vært på flere fronter.

Fire har sagt opp

Granskningen og politietterforskningen av fester under nedstengningen har ført til krav om at han må trekke seg, mens en uttalelse om opposisjonsleder Keir Starmer har ført til nye kontroverser.

Tidligere torsdag sluttet også politikksjef Munira Mirza, kommunikasjonssjef Jack Doyle og statssekretær Martin Reynolds.

Ifølge kilder til Sky News sluttet Doyle ettersom de siste ukenes skandaler hadde vært en stor byrde for familien han.

– Ville ikke beklage

Politikksjefen Munira Mirza sa opp stillingen sin i protest etter at Johnson ikke beklaget en kommentar om opposisjonsleder Keir Starmer, skrev The Spectator.

Under en debatt om de mye omtalte festene ved statsministerens kontor sa Johnson at Starmer ikke hadde rettsforfulgt den nå avdøde TV-personligheten Jimmy Savile, som er anklaget for å ha utført seksuelle overgrep mot flere hundre kvinner og mindreårige, da Starmer jobbet som riksadvokat.

Statsministeren har siden sagt at han ikke mente å uttale seg om Starmer personlig, men han har ikke beklaget til Starmer. Det er den manglende beklagelsen som fikk politikksjef Munira Mirza til å gå av.

– Du er en bedre mann enn mange av dine kritikere noen gang vil forstå, og det er derfor det er så utrolig trist at du svikter deg selv med å komme med en slik lurvete anklage mot opposisjonslederen, skrev Mirza i sitt oppsigelsesbrev.

Mirza har jobbet sammen med Johnson i 14 år.