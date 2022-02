SAS med gode nyheter til nervøse OL-deltagere

Smittealarmen har for lengst gått i den norske OL-leiren. Torsdag ble det kjent at gullfavoritt Jarl Magnus Riiber er smittet, og i tillegg må ytterligere seks nærkontakter som satt i umiddelbar nærhet på flyet til Beijing bite negler for hver koronatest de tar i dagene framover.

Ingrid Landmark Tandrevold under trening for kvinner på skiskytterstadion i Zhangjiakou. Foto: Fredrik Varfjell

De seks OL-utøverne som har nærkontaktstatus er Johannes Thingnes Bø, Ingrid Landmark Tandrevold, Mons Røiseland, Johanne Killi, Anna Odine Strøm og Jørgen Graabak.

Men det er flere ting som gir håp om at ikke enda flere av Norges medaljehåp skal ryke med i dragsuget:

Utøverne satt på businessklasse, med solid avstand mellom setene.

Legen til skiskytterne, Ola Berger, er optimist på utøvernes vegne.

– Så vidt jeg vet satt én på siden og én foran av våre utøvere i businessklassesete. På grunn av relativt lang tid mellom eksponering og første positiv test er vi veldig optimister med tanke på at de ikke er smittet, sier han om Thingnes Bø og Landmark Tandrevold.

Alle brukte munnbind, de fleste av typen FFP2, som er å regne blant de mer solide munnbindene. Skiskytterne har alltid et ekstra munnbind utenpå FFP2-masken.

Ifølge SAS har det aktuelle charterflyet som ble brukt, av typen Airbus 350, blant annet et såkalt HEPA-filter som tar bort 99,9 prosent av alle luftbårne partikler ombord.

– OL-utøverne fløy med vårt nyeste fly, der det er veldig godt med plass og spesielt på business. Disse flyene er utrustet med alt av inventar og moderne teknologi, deriblant HEPA-filteret som fjerner 99,9 prosent av partiklene. Luften byttes ut hvert andre minutt, sier kommunikasjonsdirektør i SAS, Karin Nyman, til TV 2.

Johannes Thingnes Bø før avgang til Kina. Foto: Terje Pedersen

Og legger til:

– Luften ombord er like ren som i en operasjonssal. 30 centimeters avstand om bord skal være som over en meter utendørs. Det er et lite gunstig miljø for smitte, sier hun.

Det er i så fall gode nyheter for nervøse OL-nærkontakter. Johannes Thingnes Bø var ved godt mot da TV 2 fikk en kjapp kommentar etter torsdagens trening på stadion.

Riktignok før den endelige bekreftelsen på at også kontrolltesten av Jarl Magnus Riiber var positiv.

– Jeg har det helt topp. Jeg får lov til å trene, maten blir servert på døra og jeg lever et luksusliv, sa Thingnes Bø.