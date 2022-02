Slaktes: – Vi trenger ikke flere lovnader

Stadig flere kommuneleger krever at regjeringen tar umiddelbare grep for å løse fastlegekrisen. Helseminister Ingvild Kjerkols svar faller i dårlig jord hos Allmennlegeforeningen.

150.000 nordmenn er nå uten fastlege. Det er rekordhøye tall, og fastlegekrisen er verre enn noensinne. Nå krever kommuneleger fra hele landet at regjeringen umiddelbart tar grep for å håndtere det flere beskriver som en «kollaps i tjenesten».

Særlig helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol får gjennomgå, og flere kommuneoverleger etterlyser både finansiering og handlekraft fra ministeren. TV 2 har torsdag kveld presentert kritikken for Kjerkol:

– Fastlegekrisen har dessverre blitt forverret år for år. Vi ser nå på den handlingsplanen den forrige regjeringen laget, og vi ønsker å forsterke den sånn at vi klarer å sikre innbyggerne i Norge tilgang til en fastlege over tid, som er det ordningen er ment for, sier Kjerkol om dagens situasjon.

Vil ikke love penger

Der hvor flere kommuneleger er krystallklare på at fastlegekrisen må løses her og nå gjennom blant annet økt finansiering, vil ikke helseministeren love ekstra tilskudd for å sikre fastlegeordningen før til neste år. Hun mener særlig at økt rekruttering er viktig for å løse krisen.

– Nå er årets budsjett vedtatt. Fra i fjor til i år ble fastlegeordningen styrket med 400 millioner kroner, men vi må gjøre flere ting samtidig. Det vi leter mest etter nå er gode løsninger for å rekruttere fastleger. Det at unge leger ønsker seg inn i fastlegeyrket er helt avgjørende for å få flere fastleger, og sånn sett avlaste de fastlegene vi har, sier Kjerkol.

– Kommer det noe mer penger før 2023?

– Budsjettene blir vedtatt hver høst, så har vi gjort en del andre tiltak som følge av at fastlegene har en ekstra belastning under pandemien. Så jobber vi for å lykkes bedre med å rekruttere nye fastleger, svarer helseministeren.

Helseministeren innvilget nylig sykehusene 1,6 milliarder kroner utenfor budsjett. Mange reagerer derfor på at det er uaktuelt å bevilge ekstra tilskudd til den kriserammede fastlegeordningen.

Helseminister Ingvild Kjerkol ønsker ikke å love ytterligere støtte til fastlegeordningen før neste år. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Kommunene har også fått ekstraordinære midler som følge av pandemien. Vi har også gjort en del endringer i ordningene for fastlegene, som er ment å være kortsiktige pandemitiltak, sier Kjerkol.

Ingen kortsiktig løsning

Kommuneoverlege i Bergen, Trond Egil Hansen, er blant dem som uttaler seg kritisk om Kjerkol håndtering av fastlegekrisen. Han sier til TV 2 at det må handles raskt for å sikre at ikke fastlegeordningen bryter fullstendig sammen.

– Hun hadde mange kloke betraktninger som opposisjonspolitiker, men når hun nå er i posisjon, så har det hvert fall hittil skjedd lite, sier kommuneoverlegen om helseministerens innsats.

Kommuneoverlege i Bergen kommune, Trond Egil Hansen, mener Kjerkol har utrettet lite siden hun tiltrådte som helseminister. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Helseministeren påpeker at hun og resten av Støre-regjeringen arvet Solberg-regjeringens budsjett, og kun hadde tre uker på seg til å justere dette. På denne tiden ble fastlegeordningen blant annet styrket med 400 millioner kroner.

– Det å fikse en sånn krise som har utviklet seg år etter år på tre uker, tror jeg både leger og andre skjønner er for lite tid, sier hun.

Ser på flere løsninger

Helseministeren er heller ikke enig i at økte tilskudd automatisk vil løse krisen, og sier det må tenkes både langsiktig og kortsiktig om man vil løse det stadig økende fastlegeproblemet.

– Hvis vi hadde hatt mer penger utenom budsjett, måtte vi også hatt fastleger å lønne. Vi trenger nye leger inn i ordninger, og vi trenger å sikre at de vi har ikke kaster kortene de har og ser etter andre legejobber, sier helseministeren.

Blant annet peker Kjerkol på at Støre-regjeringen ønsker å innføre rekrutteringsstillinger for nye fastleger, å sikre driften av legevakter for å redusere tilleggsbelastninger, så vel som å avlaste fastleger ved hjelp av ulike takster.

– Dette gjør vi i nær dialog med Legeforeningen, understreker Kjerkol.

Ikke imponert

Allerede under regjeringsforhandlingene gikk Legeforeningen og KS sammen og sendte et felles innspill til partiene, hvor de oppfordret dem til å prioritere fastlegeordningen. Handlingsplanen presenterte den gang 1,6 milliarder kroner til fastlegeordningen, og i brevet understrekte Legeforeningen og KS at dette var langt fra nok om man ønsket å stabilisere og sikre rekruttering til fastlegeordningen.

Blant dem som signerte brevet og forlangte mer tilskudd, var leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev. Nå sier han at det haster mer enn noen gang å innføre kraftfulle tiltak, og er lite imponert over hvoedan Kjerkol svarer om krisen.



Leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, sier det haster å innføre kraftfulle økonomiske tiltak. Foto: TV 2

– Arbeiderpartiet oppga at de hadde satt 350 millioner mer enn Solberg-regjeringen til fastlegeordningen i sitt alternative budsjett, men det kom bare de 400 millionene som allerede lå i handlingsplanen. Størstedelen av de 400 millionene Kjerkol nevner går med til å finansiere tiltak som ble innført i fjor og vil ikke ha noen ytterligere effekt i 2022, sier Klev.

Han mener mangelen på økt finansering vil føre til at den allerede negative utviklingen vil fortsette, noe som vil resultere i at stadig flere vil stå uten fastlege innen året er omme.

– Det som skal være en nasjonal ordning som skal sikre alle innbyggere gode, likeverdige legetjenester, avhenger nå av økonomien i den enkelte kommune, mener foreningslederen.

Klar oppfordring

Stadig flere fastleger forteller om store mengder ekstraarbeid. For flere er arbeidsmengden så heftig at man velger å slutte i jobben. Tanken på at en allerede skakkjørt fastlegeordning vil gå et år uten økt tilskudd, får Klev til å reagere.

– Det er lenge til 2023. Legene har fått økte oppgaver uten at det er tilført tilsvarende økonomi, sier han.

Dette mener Klev er ødeleggende for regjeringens plan om å rekruttere nye leger til ordningen.

– Det gjør at vi nå mister erfarne leger og ikke klarer å rekruttere nye.

Han påpeker at de kommunene som nå lykkes med med å rekruttere til fastlegeordningen, er de samme tilfører økte kommunale midler til fastlegene. Om en ønsker å beholde fastlegene i jobben og samtidig rekruttere nye, mener Klev det er helt nødvendig at disse økte tilskuddene kommer fra statlig heller en kommunalt nivå.

– Det var det en gjorde ved innføringen av ordningen i 2001. Da klarte en på kort tid å rekruttere flere hundre nye leger inn i ordningen fordi den ble opplevd attraktiv, men legene kommer ikke så lenge fremtiden til ordningen er så usikker som i dag, sier Klev.

Han frykter at hele fastlegeordningen står på spill, og kommer med en klar oppfordring til Kjerkol og hennes kolleger:

– Vi trenger ikke flere lovnader fra regjeringen. Skal de berge ordningen må de handle og vise at de virkelig vil berge ordningen, avslutter Klev.