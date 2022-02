Historisk børssmell for Meta

Facebook-eieren Meta opplevde et kursfall på 25 prosent da New York-børsen åpnet torsdag.

Fallet kommer etter at selskapet la fram en kvartalsrapport som viste økte kostnader, færre brukere og et vesentlig dårligere resultat enn samme periode i 2020.

Torsdag var Meta-aksjen verdt 245.72 dollar, som er et kraftig fall fra 323 dollar torsdag, melder Bloomberg.

Det utgjør et verditap på rundt 215 milliarder dollar, som tilsvarer cirka 1900 milliarder norske kroner. Ifølge Bloomberg er det det største tapet av markedsverdi for et amerikansk selskap på en dag noensinne.

Til sammenligning fikk Oljefondet en avkastning på 1580 milliarder kroner i fjor.

Også strømmetjenesten Spotify faller kraftig – 15 prosent – etter onsdagens rapport.

Alle de tre hovedindeksene, Nasdaq, Dow Jones og S&P 500, åpnet med nedgang.