The New York Times: USA avdekket russisk forsøk på «falskt flagg»-operasjon

Ifølge USA planla Russland å iscenesette og filme et angrep fra det ukrainske militæret enten på russisk territorium eller mot russisktalende mennesker i det østlige Ukraina. Det opplyser ikke navngitte tjenestepersoner til The New York Times.

– Vi har informasjon om at russerne trolig vil fabrikkere en grunn til å invadere. Vi tror Russland vil produsere en veldig grafisk propaganda-video, som vil inkludere lik, skuespillere som skal spille sørgende og bilder av ødelagte områder, sier Pentagons talsperson John Kirby.



Raseriet en slik video ville utløst skulle rettferdiggjøre et angrep på Ukraina, eller få separatistledere i Donbas-regionen øst i Ukraina til å invitere til en russisk intervensjon, ifølge kildene.

USA har flere ganger advart mot at russiske spesialstyrker forbereder aksjoner som skal gi påskudd til å invadere Ukraina.

The New York Times har ikke sett bekreftende bevis på den angivelige «falskt flagg»-operasjonen, og skriver at kildene mente det ville ødelegge for både metodene og kildearbeidet som førte til informasjonen.

Noe av det som har karakterisert konflikten i Øst-Ukraina har vært sosiale mediers rolle i å avsløre den russiske delaktigheten i krigen.

Seksjonsleder Palle Ydstebø ved Krigsskolen har tidligere sagt til TV 2 at han derfor tror at Russland vil slite med å iscenesette nye provokasjoner.

– Det har blitt enda vanskeligere å få til slike ting i dag. Dette fordi informasjonstilgangen fra alternative kilder vil utfordre et offisielt narrativ, sa Ydstebø.

– Hvis de ønsker å bygge opp en legitimitet, tror jeg Russland skjønner at dette ikke går hjem utenfor deres eget land, der de har mediekontroll. Jeg tror de er klar over hvor tynt det halmstrået vil være.