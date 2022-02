Tar stilling til varetektsfengsling etter knivhendelse på Jevnaker

To menn skal ha oppsøkt adressen. Det skal ha oppstått en konfrontasjon mellom beboeren på adressen og de to mennene. Dette resulterte i at totalt tre menn ble skadd med ulik skadegrad, skriver Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.

– Beboeren på adressen fikk de alvorligste skadene og ble fløyet til Ullevål sykehus. Oppdatering fra helse tidlig torsdag morgen er at han er operert og beskrives som ikke livstruende skadd.

De to mennene som besøkte adressen har kuttskader og ble behandlet ved legevakt før begge ble pågrepet og sitter per nå i arrest i Drammen, opplyser politiet.

– Foreløpige undersøkelser tyder på at det har vært brukt kniv i forbindelse de skader som har oppstått på personene, står det videre i pressemeldingen.

Samtlige involverte beskrives som kjente av politiet fra tidligere,

– Politiet ser alvorlig på hendelsen. Det er gjennomført en rekke vitneavhør og en foreløpig åstedsundersøkelse. Politiet fortsetter arbeider etter flere hypoteser, og har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet.

Politiet vil ta stilling til eventuell varetektsfengsling i løpet av ettermiddagen den 3. februar 2022.

På det nåværende tidspunkt kan ikke politiet dele ytterligere detaljer.