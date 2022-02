Omar (38) mistet statsborgerskapet etter ti år – Ap åpner for foreldelsesfrist

TV 2 har fortalt om Hanne Tønnesen-Skeie (35) i Stavanger som fortviler over at Utlendingsnemnda (UNE) har tilbakekalt ektemannens norske statsborgerskap ti år etter at han fikk det.

Tobarns-pappaen Omar Sayedahmad (38) oppga uriktige opplysninger da han søkte om asyl i 2008. Han sier han har angret hver dag siden, men aldri trodd at familien skulle straffes så hardt for hans feil 14 år senere.

Rødt og SV på Stortinget mener UNE praktiserer den nye statsborgerloven for strengt, og for å sikre at lang botid og sterk tilknytning til Norge har avgjørende betydning i slike saker foreslår partiene en foreldelsesfrist på tilbakekall av norsk statsborgerskap.

– Vi kommer med forslaget fordi vi ser jo at familier splittes, det er besteforeldre som må reise fra barn og barnebarn - mennesker som har bodd i landet vårt i veldig, veldig mange år. Det er ikke gode nok vurderinger, verken forholdsmessig eller rimelig, at disse menneskene må forlate landet, sier SVs innvandringspolitiske talsperson Grete Wold.

– Vi ser at det er en familie som blir kastet ut etter 31 år i Norge, og det mener vi er helt urimelig. Vi har foreldelsesfrist for andre ting i samfunnet, som alvorlig kriminalitet, og da bør det gjelde også for statsborgerskap, sier Tobias Lund Drevland i Rødt.

Kan bli flertall

Stortingets kommunalkomite startet torsdag behandlingen av forslaget, og Aps komiteleder Lene Vågslid er åpen for å diskutere forslaget.

– Jeg vil ikke si at vi skal stemme for det ene eller det andre forslaget, men vi vil diskutere intensjonen i forslaget med SV og Rødt, og se på om vi kan bli enige om noe, sier Vågslid til TV 2.

Lene Vågslid leder Stortingets kommunalkomite. Foto: Martin Berg-Isaksen/TV 2

Senterpartiet har programfestet at de vil innføre en foreldelsesfrist, og dermed kan det bli flertall for å utrede foreldelsesfrist.

SV og Rødt kom med et lignende forslag om foreldelsesfrist da den nye statsborgerloven skulle vedtas i Stortinget i 2019, men da stemte både Ap og Sp mot.

I det nye forslaget er det tatt inn et «unntak for de som misbruker et norsk statsborgerskap som de har fått på feil premisser, eller aktivt benytter flere identiteter til å begå alvorlig kriminalitet».

– Jeg registrerer at SV har beveget seg en del fra forrige gang dette var en debatt i Stortinget. Jeg er glad for at vi nå er enige om at det å ha flere identiteter, og det å misbruke et norsk statsborgerskap er alvorlig, og at en ikke kan ha foreldelsesfrist i slike alvorlige saker. Men utover det så er jeg åpen for å diskutere saken med flere partier, sier Vågslid.

– Så du avviser ikke dette?

– Nei, jeg avviser ikke å diskutere innholdet, særlig siden de er enige om at det ikke kan være foreldelsesfrist i de alvorlige sakene.

Kommunalkomiteen kommer til å bruke tre til fire uker på behandlingen før saken skal opp til debatt i Stortinget, anslår hun.

– Den tiden skal vi bruke godt. Det er viktig å ta en gjennomgang av om dagens lovverk er godt nok, sier hun.

Mener det må gå en grense

Familiens advokat Andrè Møkkelgjerd mener UNE tolker den nye statsborgerloven fra januar 2020 for strengt, og viser til at loven skulle gjøre en foreldelsesfrist overflødig.

– Det må gå en grense for når man som samfunn bør tilgi gamle synder, selv om det er alvorlig å oppgi uriktige opplysninger, sier Møkkelgjerd.

Etter ordlyden i loven skal «sterk tilknytning til riket» vektlegges, og det skal tas hensyn til hvordan tilbakekall påvirker familien.

– Stortinget har gitt UNE et nytt regelverk og klare føringer. Basert på statistikk og utfallet i denne saken, praktiserer UNE dette regelverket strengere enn det lovgiver har ment, sier han.

SVs innvandringspolitiske talsperson sier UNE ikke tar de skjønnsmessige vurderingene politikerne la inn i loven.

Grete Wold (SV) og Tobias Lund Drevland (Rødt) står sammen om et forslag om foreldelsesfrist. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Vi ser at måten loven praktiseres på blir altfor streng, sier Wold.

UNE tilbakeviser at de ikke følger loven.

– Hvis politikerne mener måten UNE praktiserer reglene på er for streng, må de samme politikerne se på de lovreglene de selv har gitt. UNEs oppgave er å fatte riktige vedtak etter regelverket, og vi forholder oss til utlendingsloven, statsborgerloven og den norske lov, sier avdelingsleder Georg Magne Rønnevig til TV 2.

Barnas rettigheter

Advokat Møkkelgjerd har imidlertid varslet søksmål mot UNE på vegne av familien.

Han mener Utlendingsnemnda (UNE) ikke har tatt nok hensyn til Omars tilknytning til familien i Norge, hensynet til barnas beste, inkludert Karim og Seifedins rett som norske statsborgere til å vokse opp i Norge.

Omar og Hanne sammen med sønnen Karim (5). Foto: Tom Rune Orset / TV 2

UNE forsvarer vedtaket.

– Det er en avveining mellom forholdet som ligger til grunn for utvisningsvedtaket, og belastningen dette vil påføre barna. I denne saken er ikke belastningen stor nok til at klageren kan få bli, når man ser dette opp mot de alvorlige forholdene som ligger til grunn for vedtaket. Barna har fremdeles sin mor her, og det er heller ingenting som står i veien for at hele familien kan bosette seg utenfor Norge, sier Rønnevig.

Men som TV 2 tidligere har skrevet vil Hanne og Omar kjempe for å kunne fortsette familielivet sitt i Norge.

– Ungene og jeg er norske. Vi er født og oppvokst i Norge og er vant til å leve i det norske samfunnet og kulturen. Jeg kan ikke leve i Jordan. Det er ikke et land som passer meg, sier Hanne.