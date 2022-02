Tiltale: Seriesvindler spiste på restaurant og sendte regningen til Røkke

Politiet har tiltalt en tidligere straffedømt bedrager for å ha utgitt seg for å være sønnen til Kjell Inge Røkke og sendt en restaurantregning til selskapet Aker.

Ifølge TV 2s opplysninger er mannen straffedømt åtte ganger tidligere. I en av dommene ble han dømt for til sammen 155 grove bedragerier.

Blant annet ved å utgi seg for å være sønnen til Norges rikeste mann, er han igjen anklaget for nye forbrytelser.

En ettermiddag i slutten av august 2019 lurte han ifølge politiet de ansatte på restauranten The Local på Fornebu til å fakturere konsernet Aker regningen på 7000 kroner ved å utgi seg for å være Kristian Røkke.

Ifølge TV 2s opplysninger ble han identifisert ved hjelp av overvåkningskameraer i restauranten, som før den ble nedlagt lå i første etasje i det samme bygget som Aker har kontorer.

Tiltalte nekter straffskyld og mener han aldri gjorde dette.

Det var restauranten og ikke Aker eller Røkke som anmeldte forholdet.

Flere eksklusive restaurantbesøk

Bare noen dager etter Røkke-bedrageriet var mannen på restaurant igjen. Ifølge tiltalen var han i det spandable hjørnet denne kvelden.

Politiet mener at han tok regningen for tre ulike bord på en asiatisk restaurant i Oslo sentrum i begynnelsen av september 2019.

Problemet var bare, ifølge politiet, at han brukte bankkortet til en intetanende kvinne for å gjøre opp for seg.

Kvinnen, som hadde mistet bankkortet, sitt ble ifølge politiet belastet 14 900 kroner for disse tre regningene.

Om lag ett år senere, tidlig på høsten i 2020, skal han enda en gang ha lurt de ansatte på en eksklusiv restaurant på Sørenga i Oslo. Ifølge tiltalen ble han og et større følge servert mat og drikke for 38 984 kroner. Regningen ble aldri betalt.

– Han nekter straffskyld for alle disse bedrageriene. Han mener de ikke er begått av ham, og det oppleves som en belastning å bli utpekt som gjerningsmannen bak dette, sier mannens forsvarer, advokat Marius Dietrichson til TV 2.

FORSVARER: Advokat Marius Dietrichson representerer den bedrageritiltalte mannen. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

Tiltalen er tatt ut av politiadvokat Anders Østberg Raaum. Han ønsker ikke å kommentere denne saken.

Feil i ligningstallene

Da ligningstallene for 2020 først ble offentliggjort, sto mannen oppført med en inntekt på flere titalls millioner norske kroner.

– Ligningstallene du viser til er opplyst å være en feilføring, som nå er rettet opp. Den er opplagt gal. Han har aldri tjent så mye penger, sier Dietrichson.

– Hvordan ble den feilen til?

– Jeg vet ikke, sier forsvareren.

I tillegg til restaurantbedrageriene er mannen også tiltalt for å ha stjålet hagemøbler fra en hytte våren i 2020.

Ifølge TV 2s opplysninger ble mannen også denne gangen avslørt av et overvåkningskamera. Eieren skal ha varslet en hyttenabo om det som utspilte seg på kameraene.

Naboen som ble varslet kastet seg i bilen oppover mot hytta. Den tiltalte mannen skal da ha kommet i full fart nedover veien fra fjellet. Med en stor SUV og tilhenger skal tiltalte ha kollidert med naboen som forsøkte å stoppe tyveriet.

Politiet skal ha klart å spore opp mannen i ettertid fordi overvåkningsbildene også hadde fanget opp bilens registreringsnummer.

Lurte til seg Aston Martin

Tiltalte er som nevnt straffedømt minst åtte ganger tidligere.

I 2018 ble han og to andre menn blant annet dømt for å ha svindlet til seg en bil av typen Aston Martin fra selskapet Autostrada.

Bilen hadde en verdi på 998.111 kroner.

I den samme dommen ble de tre også funnet skyldig i å ha svindlet til seg 14 gavekort til bruk i varehuset Steen og Strøm. Verdien av disse var på 70.000 kroner.

Hos klesbutikken Ferner Jacobsen fikk de med seg klær for mer enn 66.000 kroner. Fra Eplehuset fikk de svindlet til seg åtte iPhone-telefoner og andre produkter til titusenvis av kroner.

Måten de gjorde det på, ifølge Borgarting lagmannsrett, var å utgi seg for å være daglig leder i et eiendomsselskap.

Opprettet selskap i 2020

Som del av straffen i 2018 ble mannen i 40-årene for all fremtid fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, herunder å være daglig leder eller å inneha andre ledende stillinger i noe selskap eller å sitte i noe selskaps styre.

Likevel opprettet han et enkeltmannsforetak i 2020. Selskapet har oppgitt til Brønnøysundregistrene at det skal drive med eiendomsutvikling og investeringer i andre selskaper.

Mannen står oppført som administrerende direktør i selskapet som ikke har noen andre ansatte.

– Hvordan kan han opprette og drive dette selskapet når han er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet?

– Jeg kjenner ikke til dette, sier Dietrichson.

Saken begynner i Oslo tingrett 19. mai. Det er satt av to dager til hovedforhandlingen.