Høyre ut mot Støre-skryt av sentralbank-prosessen: – Virker rotete, igjen

– Det vil være uklokt å utnevne Jens Stoltenberg til sentralbanksjef. Først og fremst fordi det ikke vil være bra for tilliten til Norges Bank. Det mener jeg fortsatt, sier Tina Bru.

– SV har vært tydelige hele veien på at vi mener Jens Stoltenberg ikke bør utnevnes til sentralbanksjef, sier Kari Elisabeth Kaski.

KAN FÅ JOBBEN: Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache. Foto: Ole Berg-Rusten

– Hvorfor bør ikke Stoltenberg få jobben?

– Han vil ha for tette bindinger til dagens regjering og statsminister. Vi har vedtatt en sentralbanklov som innebærer at sentralbanken skal være særlig uavhengig. Det er vanskelig å se at den blir det med en sånn utnevnelse. Det er også er uklokt for Norge at viktige posisjoner i samfunnet går mellom de samme type folkene, sier Kaski.

Voldsomt hemmelighold

Fredag klokken 11 møtes regjeringen til statsråd på Slottet, hvor kronprinsregenten leder møtet i kong Haralds sykefravær. Og i statsrådet blir ny sentralbanksjef utnevnt.

Finansdepartementet har sagt at de kun har intervjuet to personer til stillingen: Natos generalsekretær og Norges tidligere statsminister Jens Stoltenberg (62), og Norges Banks visesentralbanksjef Ida Wolden Bache (49). Begge ble oppfordret av departementet om å søke.

VIL IKKE HA STOLTENBERG: Kari Elisabeth Kaski. Foto: Stian Lysberg Solum

TV 2 har snakket med en rekke kilder i regjeringen, som forteller om et stort hemmelighold rundt hvem som får jobben. Så vidt TV 2 vet er det kun Aps nestleder og nummer to i regjeringen, Hadia Tajik, og Trygve Slagsvold Vedum selv som avgjør ansettelsen.

Ingen andre i regjeringen skal være kjent med beslutningen, dagen før den offentliggjøres.

Og statsrådene får heller ikke vite hvem det blir før de møter på Slottet til et formøte før statsrådet, såkalt forberedende statsråd.

Høyre anklager Støre for nytt rot

Men dagen før utnevnelsen reagerer Høyres nestleder Tina Bru på at Jonas Gahr Støre i et intervju med TV 2 uttalte seg slik om ansettelsen.

– Jeg opplever at Finansdepartementet er jo ryddig på disse tingene, da, og gjør grundige prosesser. Jeg skal ikke være i det statsrådet, for jeg er inhabil. Så det lar jeg skje på en grundig måte i en regjering hvor jeg ikke deltar, sa Støre til TV 2.

HAR BESTEMT SEG: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Jeg lurer på hvordan Støre kan vite med full sikkerhet at prosessen i Finansdepartementet er både ryddig og grundig, all den tid han ikke er involvert i den prosessen og ikke skal være det og er inhabil. Det er jo litt snodig og virker uryddig, igjen, sier Bru.

VIL IKKE HA STOLTENBERG: Høyre-nestleder Tina Bru. Foto: Aage Aune / TV 2

Torsdag klokken 12.45 sendte Bru et skriftlig spørsmål til Støre om uttalelsen.

– All den tid vi vet at det er mange i hele landet som har lav tillit til at denne prosessen foregår på en ryddig måte, så mener vi det er viktig å følge opp og stille spørsmål når statsministeren uttaler seg såpass uryddig i denne saken, sier Bru.

Vanligvis tar det flere arbeidsdager før slike skriftlige spørsmål fra Stortinget blir besvart. Men Støre svarte Bru under tre timer senere.

– Jeg har sagt at jeg har tillit til Finansdepartementet. Det har jeg i veldig mange sammenhenger, så når de håndterer prosesser, på generelt grunnlag, så pleier de å være solide og grundige. Det regner jeg med det er nå også, men jeg har jo ikke hatt noe med den prosessen å gjøre, sier Støre til TV 2.