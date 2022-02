Jens Stoltenberg blir ny sentralbanksjef

SLOTTET (TV 2): Den nye sjefen for Norges Bank ble godkjent hos Kongen i statsråd for kort tid siden.

Etter ukesvis med spekulasjoner og sterke meninger om hvem som bør bli sentralbanksjef når Øystein Olsen går av 1. mars, er det nå klart at det er Jens Stoltenberg som blir sjef for Norges Bank.

Det ble klart da finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gjorde utnevnelsen hos Kongen i statsråd, hvor kronprins Haakon var sykmeldte kong Haralds stedfortreder.

– Jeg har vært opptatt av å finne den beste sentralbanksjefen for Norge, og jeg er trygg på at det er Jens Stoltenberg. Kombinasjonen av økonomibakgrunn, samfunnsforståelse og en ledererfaring få i Norge har, gjør han veldig godt egnet som øverste leder i Norges Bank, en institusjon som forvalter viktige samfunnsoppdrag på vegne av oss alle, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

«Åremålsbeskikkelse av generalsekretær Jens Stoltenberg som sentralbanksjef for en periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Finansdepartementet bestemmer», står det i oppsummeringen fra møtet.

Finansdepartementet melder at det tas sikte på at Stoltenberg tiltrer 1. desember i år.

Bache midlertidig sjef

Den andre aktuelle kandidaten til stillingen var visesentralbanksjef Ida Wolden Bache. Hun er utnevnt til midlertidig sentralbanksjef fra Olsen går av 1. mars og frem til Stoltenberg overtar.

«Midlertidig beskikkelse av visesentralbanksjef Ida Wolden Bache som sentralbanksjef fra 1. mars 2022 til det tidspunkt Finansdepartementet bestemmer, dog ikke utover 31. desember 2022», står det videre i oppsummeringen.

MIDLERTIDIG: Visesentralbanksjef i Norges Bank, Ida Wolden Bache, blir midlertidig sentralbanksjef frem til Stoltenberg overtar. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Den tidligere statsministeren og Ap-lederen tiltrådte som Nato-sjef 1. oktober 2014 og har siden fått perioden forlenget flere ganger. Han har klargjort at han ikke kan tiltre før perioden i Nato utløper 1. oktober 2022.

Stoltenberg er utdannet sosialøkonom og hadde permisjon fra jobben i Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling da han var stortingspolitiker, statsråd og statsminister. Han har hatt flere statsrådsposter og var finansminister i en kort periode.

Prosess preget av støy

Prosessen frem mot utnevnelsen av Stoltenberg som sentralbanksjef har vært preget av mye støy etter at det ble kjent at han sto på søkerlisten.

I tillegg har to middager hjemme hos Knut Brundtland, skapt debatt fordi temaet sentralbanksjef og Jens Stoltenberg var tema. Sjef for Oljefondet, Nicolai Tangen, deltok på begge middagene, mens Jens Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre deltok på en hver.

I middagen i mai, som Støre deltok på, tok Tangen opp at Jens Stoltenberg ville være en kvalifisert kandidat til jobben som ny sjef i Norges Bank den dagen Øystein Olsen trakk seg. Støre selv har sagt at han avviste å diskutere dette fordi han dermed ville være inhabil overfor Stoltenberg.

Flertallet advarte regjeringen

Også det faktum at et flertall på Stortinget advarte regjeringen mot å ansette Stoltenberg, har skapt oppstyr knyttet til ansettelsen. Høyre er blant partiene som har vært imot dette.

Selv har Stoltenberg sagt til TV 2 at han regner med at ansettelsen blir ryddig håndtert i Finansdepartementet.

– Jeg har søkt en jobb i Norge, som jeg er helt sikker på vil bli håndtert på en ryddig ordentlig måte i Finansdepartementet. Utover det vil jeg ikke gå i en debatt her fra Brussel om den diskusjonen, som jeg ikke helt ut klarer å følge i alle detaljer, sa Stoltenberg til TV 2 12. januar i år.

Det er også på forhånd varslet at ansettelsesprosessen blir tema for Stortingets kontrollkomité. Flere partier har varslet spørsmål knyttet til prosessen, og at det uavhengig av hvem som fikk jobben.