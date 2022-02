Biden: – Valgte heller å sprenge seg selv enn å ta konsekvensene

USAs president Joe Biden bekreftet torsdag at IS-lederen Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi sprengte seg selv i stykker i forbindelse med et amerikansk angrep nord i Syria.

IS-lederen Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi ble natt til torsdag drept da amerikanske spesialsoldater slo til mot et hus i Atmeh i Idlib-provinsen, en landsby på grensa til Tyrkia.

– I går kveld, på min ordre, gjennomførte amerikanske styrker nordvest i Syria en vellykket operasjon for å beskytte det amerikanske folk og våre allierte, og for å gjøre verden til et tryggere sted, heter det i en skriftlig kunngjøring fra Biden.

Valgte å sprenge seg selv

Biden sa i en kort tale i Det hvite hus torsdag at USA gjorde alt de kunne for å hindre sivile tap i angrepet mot IS-leder Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi.

– Da våre tropper kom for å ta terroristen, valgte han desperat å sprenge seg selv i stedet for å ta konsekvensene av forbrytelsene han har begått, sa Biden.

KNUST: Dronebilde viser ødeleggelsene etter angrepet nord i Syria. Atme ligger like ved grensa til Tyrkia. Foto: AAREF WATAD / AFP / NTB

Han forteller at IS-lederen hadde familien, inkludert barn, rundt seg. Da valgte de amerikanske styrkene å utføre et raid med spesialstyrker, som utgjorde en mindre risiko for å hindre sivile tap.

Takket styrkene

Videre sa han at en stor terrortrussel mot verden ble nøytralisert i angrepet mot IS-lederen i Syria.

– Nattens operasjon tok en stor terrorleder vekk fra slagmarken, og sendte en sterk beskjed til terrorister over hele verden. Vi vil komme etter dere og finne dere.

Han uttrykte også takknemlighet til styrkene som utførte operasjonen.

– Takket være tapperheten til styrkene våre, finnes ikke denne forferdelige terrorlederen mer.

– Svært skremmende



Nyhetsbyrået AP skriver at de amerikanske spesialstyrkene landet med helikoptre og angrep huset. De kom i skuddutveksling med bevæpnede soldater, ifølge vitner.



Beboerne beskrev en kontinuerlig skuddutveksling og eksplosjoner, ifølge nyhetsbyrået.

– Det var svært skremmende, ingen visste hva som skjedde, forteller Jamil el-Deddo, som bor i en leir for internflyktninger i nærheten av huset som ble angrepet, skriver NTB.

13 drept i angrepet

En amerikansk sikkerhetskilde forteller at et av helikoptrene ble sprengt fordi det oppsto mekaniske problemer.

Ifølge hjelpearbeidere fra De hvite hjelmene, innbyggere og journalister i Atme ble 13 personer drept under det amerikanske angrepet, blant dem seks barn og fire kvinner.

Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser også at 13 ble drept, men at det var fire barn og to kvinner blant ofrene.