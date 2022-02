Regionreformen rakner: – Blir nok en del fighting

Viken Arbeiderparti går for oppdeling av sitt eget fylke. Etter alt å dømme gjør partikollegene i Telemark og Vestfold det samme. Dermed er regionreformen i ferd med å rakne.

Et overveldende flertall stemte for å splitte opp storfylket under representantskapsmøtet i Viken Arbeiderparti lørdag 5. februar. Hele 97 mot 3 stemte for å dele opp Viken fylkeskommune. Dermed går det mot en oppløsning av storfylket.

Troms og Finnmark har allerede vedtatt skilsmisse, og i Innlandet skal det være folkeavstemning mellom 10. og 17. februar om spørsmålet.

Hvis folket vil, kan gamle Oppland og Hedmark også gjenoppstå. Her skal fylkestinget ha møte 23. februar der denne saken skal avgjøres.

Går mot oppdeling

I Vestfold og Telemark går det også mot oppdeling. Arbeiderpartiet sitter med nøkkelen. Hvis partiet stemmer for å dele opp fylket blir det flertall i fylkestinget for dette. Avstemningen i Fylkestinget skjer 15. februar.

Stortingsrepresentant Terje Aasland sier til TV 2 at det går mot flertall i Arbeiderpartiet for å dele opp fylket.

– Et stort flertall i Ap i Vestfold og Telemark går for en oppdeling av fylket. Jeg håper og regner med at dette blir vedtatt på representantskapsmøtet i Langesund lørdag 12. februar, sier Aasland til TV 2.

VIL SKILLES. Stortingsrepresentant Terje Aasland fra Telemark Ap vil dele opp fylket. Foto: Torstein Bøe

Han er selv fra Skien i Telemark, og mener at det vil koste mer over tid å opprettholde storfylket enn å dele det i to.

En arbeidsgruppe i partiet har undersøkt hvor landet ligger, og hele 16 av 23 fylkeslag vil dele det opp. Tilbakemeldingene er helt tydelige, ifølge lederen av Vestfold og Telemark Arbeiderparti, Truls Vasvik.

– Ja, mye tyder på at det går mot et flertall i Arbeiderpartiet for en deling av Vestfold og Telemark, sier Vasvik til TV 2.

Hvis Ap stemmer for dette i fylkestinget 15. februar, blir det flertall for dette. Både Sp, SV, Rødt og Frp vil dele opp fylket. Også i Høyre er det mange som mener en oppdeling er nødvendig.

Skilsmisseforhandlinger

Dermed kan Norge få 16 fylker i stedet for 11 som i dag. Etter planen skal disse fungere fra 1. januar 2024.

Men skilsmisseforhandlingene blir ikke enkle. For en god del verdier skal tilbakeføres til de gamle fylkene, og verdistigningen de siste to årene må fordeles.

GLAD. Lederen for Buskerud Ap, Martin Kolberg var svært glad for vedtaket i Viken Arbeiderparti lørdag 5. februar Foto: Martin Leigland / TV 2

– Alle som personlig har gått gjennom en skilsmisse veit at det er helt andre mekanismer som gjør seg gjeldende enn når man skal forene krefter og gifte seg. Så det blir nok en del fighting for å sikre sin del av kaka og passe på at man kommer godt ut av det selv, sier lederen av fylkesrådet i Viken, Siv Henriette Jacobsen til TV 2.

Lørdagens vedtak i representantskapet til Viken Ap om å avvikle Viken fylke, betyr at det blir flertall i fylkestinget for dette.

Både Sp, Frp, SV og Rødt vil også stemme for oppdeling av Viken. Fylkestinget samles 24. februar på Gardermoen for å vedta oppløsningen.

– Jeg er veldig glad for dette vedtaket. Hele regionreformen var et makkverk. Viken er en dysfunksjonell politisk plattform. Avstandene er for store både geografisk og kulturelt. Dermed blir de politiske beslutningene ikke tilstrekkelig forankret i befolkningen, sier lederen for Buskerud Ap, Martin Kolberg, til TV 2.

– Veldig dårlig tid

Lederen for fylkesrådet i Viken, Siv Henriette Jacobsen fra Arbeiderpartiet, sier at oppdelingen av Viken er noe Østfold Arbeiderparti hele tiden har vært tilghenger av.

VIL DELE OPP. Siv Henriette Jacobsen er leder av Viken Fylkesråd, Ap Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Nå er hun allerede i gang med å planlegge hvordan dette kan gjennomføres, og de har dårlig tid.

– Vi har veldig dårlig tid, vi har ikke mer enn tida og veien. Det er ingen som i dag jobber i verken i Østfold, Buskerud eller Akershus, de fylkene eksisterer ikke. Det å bygge opp tre nye fylkeskommuner på ett år eller to har ingen i Norge gjort før, sier hun.

Kostbart

Kostnadene ved oppdelingen har de beregnet til å bli mellom 3 og 400 millioner kroner. Regjeringen har sagt at de vil bidra slik at de nye fylkene kan opprettholde tjenestetilbudet.

I mai kommer regjeringen med en sak til Stortinget, der oppdelingen av fylkene vil bli redegjort for. Jacobsen mener 400 millioner er en grei pris.

– Det er en engangskostnad som regjeringen har sagt at de vil dekke. Og vi mener at dette er en grei pris for å sikre folkestyre og demokrati, sier hun.

– Blir det billigere å drive tre fylker enn ett?

– Nei, det tror jeg ikke, innrømmer fylkesrådslederen.