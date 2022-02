– Kysten vår kan ikke selges på billigsalg

– Det må være rettferdig for alle, sier Hedda Felin, administrerende direktør i Hurtigruten Norge.

Hurtigruten har engasjert seg etter at regjeringen i høst begynte arbeidet med et nytt lovforslag, der nye regler skal sikre norske lønns- og arbeidsbetingelser for internasjonalt mannskap på skip i norsk farvann.

Men det er uklart når reglene om norske lønns- og arbeidsbetingelser skal slå inn. Noen mener det holder hvis skipet er innom mer enn fire norske havner. Hurtigruten mener at lønnsbetingelsene må slå inn for alle som er innom mer enn en norsk havn. Det vil gjelde svært mange store internasjonale cruiseskip som kommer til Norge.

Slippe konkurranse?

– Det vil være en rettferdig løsning, sier Felin i TV 2-programmet Bare business.

Adm. direktør for Hurtigruten Norge, Hedda Felin, er gjest i TV 2-programmet Bare Business. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Men norske lønnsbetingelser i norsk farvann på internasjonale cruiseskip vil jo bety dyrere billetter for passasjene - kanskje så dyrt at cruiserederiene legger ned ruter til Norge. Vi dere ha norskekysten for dere selv, slippe den konkurransen?

– Nei, absolutt ikke. Vi tror ikke at turistene vil slutte å komme til Norge, vi ser en enorm etterspørsel, og den bare øker, sier Hurtigruten-sjefen, og fortsetter:

– Vi må spørre hva slags turistland vi vil være: Det som selges på billigsalg - med et all inclusive-produkt hvor man opplever naturen, men ikke legger igjen noe lokalt? Eller skal vi være et kvalitetsprodukt, og der prisene er litt høyere? Vi tror betalingsviljen er der, sier Felin.

GEIRANGER: Mange internasjonale cruiseskip har ruter med stopp langs norskekysten. Foto: Berit Keilen / NTB

Strengere krav

I årene før pandemien var det mye kritikk mot masseturisme langs norskekysten. Både lokale bedrifter og innbyggere mente at det var for mange cruiseskip innom norske havner, med for mye utslipp og for lite penger som ble lagt igjen til lokalt næringsliv.

Hurtigruten Norge-sjefen mener at norske myndigheter bør sette strengere krav til internasjonale cruiserederier, både når det gjelder miljø og å involvere lokalt næringsliv.

– Norge er ikke best og ikke strengest, og det synes jeg vi bør være. Vi har en sårbar kyst, og en kystbefolkning som er avhengig av ringvirkningene av turismen, sier Felin, og fortsetter:

– Alaska, USA og Galapagos stiller langt høyere krav enn Norge, både på miljø, klima og krav om lokal arbeidskraft. Vi må ha høyere selvtillit for norsk reiseliv, for det er indrefileten. Folk bestiller fra hele verden for å oppleve kysten vår, og den kan ikke selges på billigsalg.

TURISME: – Vi må spørre hva slags turistland vi vil være, sier administrerende direktør i Hurtigruten Norge, Hedda Felin. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Ny konkurranse

Hurtigruten opplever konkurranse fra internasjonale cruiseskip på flere havner langs norskekysten. Men nå har Hurtigruten også fått konkurranse på hele kyststrekningen fra Bergen til Kirkenes: Rederiet Havila har satt ett skip inn på strekningen, men har planer om tre skip til.

– Hva betyr denne nye konkurransen for Hurtigruten?

– Jeg ønsker Havila velkommen. Konkurranse er sunt, og det gjør at man skjerper seg. Så må vi kanskje bli litt tydeligere på hvem vi er og på egen merkevare, sier Felin.

– Det ser ut som Havila ligger litt under deres priser. Må dere kutte prisene?

– Jeg tror at Havila ligger over oss på noen strekninger, og så ligger vi over på andre. Og jeg vil ikke ha priskrig. Det vil bare være negativt for ansatte og for kystbefolkningen. Her må vi bare stole på at dette er et produkt folk vil ha, og det ser vi, sier Hedda Felin.

Se hele intervjuet med Hurtigruten Norge-sjefen i Bare business denne helgen på TV 2 Nyhetskanalen, eller når som helst her på TV 2 Play.