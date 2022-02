Ville ikke ta noen spørsmål om Mason Greenwood

– Vi vil ikke ta noen spørsmål om Mason Greenwood så lenge det er en pågående pressekonferanse, sa Manchester Uniteds mediesjef Karen Shotbolt på klubbens pressekonferanse torsdag.

Pressekonferansen er den første etter at Greenwood ble varetektsfenglet og avhørt av politiet. 20-åringen er siktet for drapstrusler og voldtekt.

– Hvor distraherende og tøff har din jobb vært denne uken med tanke på å få laget klar til kamp med alt som foregår?

– Vi har faktisk hatt en god og normal uke med trening. Vi har hatt fem økter om vi inkluderer treningen i dag. Jeg antar åpenbart at det har blitt snakket om innad i laget, de er bare mennesker og Mason har vært en del av gruppen. Det har vært en god treningsuke og vi gleder oss til kampen, sa Ralf Rangnick på en pressekonferanse torsdag.

Det ble spurt videre om Jesse Lingard ble værende på grunn av Greenwood.

– For tre uker siden ønsket ikke Jesse å dra, men så ombestemte han seg. Jeg snakket med han for ti dager siden og jeg skjønte hvorfor han ønsket å dra med tanke på spilletid og VM. Jeg sa at om han fant en klubb han ville spille for, og som ble enig med oss, så ville jeg la han dra. Ting har endret seg litt de siste dagene. Samtidig har vi ikke kommet til enighet med en annen klubb, så på et tidspunkt måtte vi ta en avgjørelse og vi bestemte oss for å beholde ham ut sesongen.

– Så Greenwood var en faktor til at han ble værende?

– På en måte, ja, men til syvende og sist fortalte styret meg at de ikke kom til enighet med de klubbene som var interesserte i ham. Styret informerte meg om at de ønsket at han skulle bli, og det var en avgjørelse jeg forsto og aksepterte. Det var to ting, problemet med Mason Greenwood og det å være uten en spiller som har spilt regelmessig de siste ukene, og på den andre siden kom vi ikke til enighet med noen andre klubber.

Søndag ble Manchester United-spiller, Mason Greenwood anklaget for voldsanklager av kjæresten, Harriet Robson.

Tirsdag ble det klart at politiet også mistenker han for seksuelt overgrep og drapstrusler. Det er ikke kjent om det er mot samme kvinne.

Greenwood ble onsdag løslatt mot kausjon.

Manchester United har tidligere bekreftet at Mason Greenwood er suspendert av klubben.

– Mason Greenwood vil ikke returnere til trening eller spiller kamper inntil videre, stod det i en pressemelding til TV 2.

Saken oppdateres!