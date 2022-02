For mange er drømmebilen så dyr, at den er uoppnåelig som nybil. Men etter noen år på markedet, blir den jo bruktbil. Da åpnes dørene for langt flere, som plutselig har råd til å kjøpe.

Dessverre handler ikke bilkjøp og eierskap utelukkende om å ha råd til å betale det bilen koster. Man skal også ha råd til å eie og bruke bilen.

Noen ganger er det rett og slett frykten for det siste, som gjør at man dropper å kjøpe en bil som egentlig er veldig fristende.

Akkurat dette er et tema vi diskuterer i siste episode av BroomPodden. Bilekspert, Benny Christensen, Vegard Møller Johnsen og Mats Brustad har plukket ut hver sin bil, som de rett og slett ikke tør å kjøpe, selv om de egentlig har veldig lyst.

X5 og verditap: Halv pris før den er tre år

Gammelt ordtak

Valgene er vidt forskjellige, både i størrelse og pris. Men har en ting til felles: Det blir dyrt å eie dem.

– Et gammelt ordtak sier som følger: Hadde du ikke råd til å kjøpe bilen som ny – så har du heller ikke råd til å eie den som brukt. Jeg skal ikke påstå at det alltid stemmer, men at det er mye riktig her – det er jeg sikker på, sier Broom-Benny.

Grunnregelen er at gamle luksusbiler er ekstra skumle.

– Disse er gjerne proppfulle av avansert utstyr. Mye kunne være helt banebrytende da bilen var ny – og går fort i stykker når bilen har blitt noen år. Da kan verkstedregningene bli brutale, advarer bileksperten.

Her er det godt eksempel på bil som kan bli dyr å eie

– Gjør forarbeidet

For å minske sjansene for å gjøre et dårlig valg, er det særlig én ting som gjelder:

– Ta deg tid til å gjøre godt forarbeid. Sjekk hva som er de mest vanlige feilene og be om en tilstandsrapport på bilen du vurderer. Pass også på at du ikke svir av hele budsjettet ditt på selve bilen. Det dukker nesten alltid opp et eller annet uforutsett på en bruktbil.

En av bilene som trekkes fram i podcasten er Range Rover Sport. Den kan du lese litt mer om som bruktbil her

Ved å klikke på linken under, kan du høre hvilke to andre biler Broom-gutta ikke tør å kjøpe – og hvorfor.

Video: Vi hadde besøk av Forbrukerrådet - og fikk noen tips til bruktbilkjøp:

Har du levert bilen i innbytte? Da kan du sove godt om natten