Citroën har lange og stolte tradisjoner med å lage komfortable biler. Det har helt tydelig også vært i fokus underveis i utviklingen av splitter nye C5 X.

Dette er en bil som er inspirert av konseptbilen CXperience Concept, som ble vist på bilutstillingen i Paris for drøyt fem år siden.

Nå er den altså klar. Salget starter nå og de første kundene får bilene sine til allerede til våren.

Toppmodell under 500.000 kroner

Her har Citroën laget en bil som er litt mellomting av stasjonsvogn og SUV, det er nærliggende å kalle den en crossover. Med lengde på 4,80 meter er vi absolutt i familiebilklassen, bagasjerommet er på 485 liter.

Citroën lover svært god plass og høy komfort.

Ekstra viktig for Norge: C5 X kommer fra start som ladbar hybrid med 225 hestekrefter og en elektrisk rekkevidde på over 50 kilometer.

Det betyr at store deler av hverdagen kan kjøres utslippsfritt, mens langturer går helt uten rekkeviddeangst.

Prisene er allerede klare: C5 X starter på 459.900 kroner. Vi nordmenn velger generelt godt utstyrte biler. Det betyr nok fort at toppmodellen Shine Pack til 499.000 kroner kan bli bestselgeren her.

12-tommers berøringsskjerm troner øverst på dashbordet, herfra styrer du mange funksjoner.

Stue-følelse

Citroën sier selv at C5 X skal leve opp til følelsen av et flyvende teppe. Nye, aktive dempere og et lounge-inspirert interiør skal være med på å bidra til det. De hydrauliske demperputene har tre ulike innstillinger – tilpasset ulike kjøreforhold.

Komfortsetene skal være helt på høyde med hva du kan finne i din egen stue. Enten du sitter foran eller bak, skal du ha svært god plass.

Store vindusflater og glasstak som kan åpnes skal understreke romfølelsen. For ytterligere å øke komforten, har Citroën lagt spesielt vekt på støydemping, med akustisk laminerte vinduer både foran og bak, noe som sørger for å redusere både vei- og vindstøy.

Designet er litt midt mellom femdørs kombi, stasjonsvogn og SUV. Det enkleste er nok å hente frem det svært vide begrepet "crossover" når vi skal beskrive det.

Mot AR-teknologi

En ny 12-tommers berøringsskjerm introduserer et nytt infotainmentsystem der du selv bestemmer utseende og funksjonalitet, slik du kjenner det fra nettbrett. Det har også stemmestyring.

Dette bidrar, sammen med et utvidet head-up-display i frontruten, til første steg på veien mot AR-teknologi, der du kombinerer utvidet digital informasjon med det du ser rundt deg.

Mobiltelefoner lades enten trådløst eller via de fire USB-C-kontaktene, mens speiling av telefonen kan skje trådløst med Apple CarPlay og Android Auto.

C5 X er ladbar hybrid, Citroën lover rekkevidde på "over 50 kilometer".

Luksus-følelse

Bilen kommer fra start i tre utstyrsnivåer: Feel Pack, Shine og Shine Pack. Feel Pack har 19-tommers hjul og komfortseter. Til kr 479.900 leverer Shine i tillegg utstyr som skinnseter, head-up-display og en helt ny 12-tommers infotainmentskjerm. Toppnivået Shine Pack (499.900 kroner) skal øke følelsen av luksus ytterligere med laminerte vinduer, perforerte komfortseter i skinn og fire kameraer som gir deg full oversikt i alle situasjoner.

– Vi gleder oss til å introdusere en bil som kombinerer alle kjerneverdiene til Citroën samlet i en bil. C5 X er gjennom kombinasjonen av komfort, ny teknologi og design enda et bevis på retningen som merket har valgt å følge, sier Ole S. Nedenes, merkesjef for Citroën hos importøren Bertel O. Steen, i en pressemelding.

