Riibers melding til konkurrentene

Jarl Magnus Riiber (24) har vært verdens klart beste kombinertløper de siste sesongene. Med ni verdenscupseirer denne sesongen har han vært suveren. Torsdagens positive koronatest gjør at de første kombinertkonkurransene går uten nordmannen.

Men han ser ut til å ta det med godt humør. I et innlegg på sin Instagram-konto spøker han med at konkurrentene plutselig får en langt større gullmulighet.

– The 🥇 is yours, guys🦠😉, skriver Riiber etter at den kjipe nyheten ble kjent.

Den første øvelsen for kombinertutøverne er onsdag 9. februar.

– Han tar det med fatning. Han er en fantastisk idrettsutøver og gutt. Han har vært veldig uheldig, sier kombinertsjef Ivar Stuan.

Han forteller også at det fortsatt er håp om at Riiber kan rekke konkurransene som skal gå på slutten av mesterskapet. Den siste lagkonkurransen er så sent som 17. februar.

Dersom nordmannen er symptomfri og tester negativt etter ti dager, vil kinesiske myndigheter vurdere saken. Dermed er det fortsatt teoretisk mulig at han vil kunne delta i den individuelle konkurransen 15. februar og lagkonkurransen to dager senere.