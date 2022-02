Har kartlagt incels i Norge: – Mest farlig for seg selv

De er som oftest menn og lever i ufrivillig sølibat «involuntary celibacy», som det heter på engelsk, og som er opphavet til forkortelsen «incels».

De mener at de ikke kan få seg kjæreste, sex eller nærhet med andre og at de står fast i sin umulige situasjon.

– Mer enn at de er kvinnehatere og voldelige, så er mennene vi snakket med først og fremst dypt ensomme. De sliter med selvmordstanker, lav selvtillit og de finner et fellesskap med andre i samme situasjon i lukkede nettfora, forteller samfunnspsykolog Danel Hammer.

Hun har ledet arbeidet for Reform ressurssenter for menn, som kartlegger incels i Norge.

INCELS I NORGE. Samfunnspsykolog Danel Hammer har ledet arbeidet med å kartlegge norske incels for Reform-ressurssenter for menn. Foto: TV 2

Stor aktivitet registrert fra Norge

På det som antas å være verdens største nettforum for incels, er fem prosent av brukerne norske.

Det er den tredje største brukergruppen etter amerikanske og britiske, men Hammer tror ikke nødvendigvis det betyr at Norge har mange incels i forhold til folketallet.

– Mange brukere av slike fora bruker proxy-tjenester for å skjule sin geografiske posisjon, så det kan være vanskelig å si om dette betyr at det finnes enda flere eller færre norske brukere. Det var heller ikke målet med vår undersøkelse, forklarer hun.

Kvinnehat bak drapshandlinger

Incels ble for alvor et tema i offentligheten da den 25 år gamle kanadieren, Alek Minassian, meide ned og drepte elleve mennesker på gaten i Toronto i 2018. Ni av disse var kvinner.

Toronto-mannen skal i forkant av drapene ha hyllet en annen drapsmann, Elliot Rodger, som noen år tidligere drepte seks mennesker i Santa Barbara i California, fordi han ville «ødelegge kvinner som avviste ham», ifølge CNN.

Minassian var også tilknyttet et nettverk med frustrerte menn som lever ufrivillig i sølibat, kalt «The Incel Rebellion». Mennene i denne gruppen mener at kvinner har skylden for deres manglende sexliv. Dette nettverket skal ikke lenge eksistere, men det finnes mange lignende lukkede nettfora.

TORONTO 2020: Bildet viser en sikkerhetsvakt utenfor rettshuset under rettsaken til Alek Minassian. Foto: Cole Burston / AFP

Vanskelig å få i tale

Ressurssenteret Reform har fått kontakt med og snakket med åtte menn som identifiserer seg med incel-kulturen, som har vært informanter til rapporten «Incels i Norge». Alle disse er aktive på ulike nettfora.

– Det var veldig vanskelig å få snakke med norske incels, sier Hammer, som forteller at de kom i kontakt med dem via disse nettforumene.

– Mange ville ikke snakke med oss, mange er skeptiske til media og forskere. De tror at vi ikke vil dem vel og at de uansett ikke kan hjelpes. Det å kalle seg incel er ikke et merke folk bærer med stolthet. Det er enormt mye skam forbundet med det, så at vi fikk snakke med noen i det hele tatt føltes nesten som et lite «mirakel», sier hun.

– Ikke fått en klem på sju år

Gjennom dybdeintervjuer av de åtte mennene har de fått høre om vidt forskjellige liv.

Noen er uføre og har ikke snakket eller møtt noen på flere år, mens andre har jobb eller går på skole og lever et tilsynelatende «vanlig» liv.

Men det er likevel noen grunnleggende ting som binder dem sammen, ifølge Hammer:

– De fleste er bare ensomme, isolerte mennesker som ønsker å finne noen å dele livet med, og som finner trøst i kanskje det eneste felleskapet de har tilgang til. Der finner de andre mennesker som forstår den situasjonen de er i, og andre som har det mye verre. De fleste er overbeviste om at de ikke kan komme seg ut av sin situasjon uansett. En av mennene vi har intervjuet sier at han ikke har fått en klem på sju år, forteller Hammer.

- FOR STYGG: I lukkede fora finner incels et fellesskap i sin situasjon. Mange er overbeviste om at de aldri vil kunne oppleve nærhet fordi de faller utenfor normerte skjønnhetsidealer. Foto: Ressurssenteret Reform

Gjennom samtalene har Reform fått innsikt i en verden der menn lever med en oppfatning av at deres skjebne handler om dårlig genetikk, og hvor de har operasjonalisert sin egen markedsverdi etter visse kriterier.

– Mange forteller at de er for stygge for å få nære relasjoner. Det kan være at de ikke har hår, er for lave, at det er noe galt med kjønnsorganet eller at de ikke har et skarpt kjeveparti som man forventer av en mann. Og de har gjerne systemer for å måle disse verdiene etter gitte kriterier, sier hun og fortsetter:

Fakta om «incels» Mange ensomme unge menn kategoriserer seg selv som "incels".

Begrepet incel (akronym, av engelsk: involuntary celibate, ufrivillig sølibatær) refererer til menn som ifølge seg selv ikke har tilgang til sex, eller kan skaffe seg partner og barn.

Mange gutter og menn som forstår seg selv som incels samler seg i internasjonale nettsamfunn, blant annet på anonyme internettfora som Reddit, 4chan, 8chan og Endchan. Kilde: Rapporten "Incels i Norge", Reform-ressurssenter for menn

– De deler også forskning og psykologi som underbygger deres virkelighetsbilde – enten forskning de kan ha forvrengt, eller annen informasjon som underbygger dette virkelighetsbildet, for det finnes mye dårlig informasjon der ute, mener Hammer.

Mest farlig for seg selv

Samfunnspsykologen mener også at den nylige debatten i Norge om «markedsverdi» på sjekkemarkedet er et eksempel på hvordan samfunnet rundt bidrar til å forsterke negative forestillinger hos denne gruppen.

– Ved å snakke om mennesker på samme måte som vi snakker om en ting som har en «markedsverdi» eller ikke, bidrar det til at noen mennesker vil se på seg selv som uten verdi. Hvis vi ikke har et bedre språk for hvordan vi snakker om mennesker, så må vi skape det, påpeker Hammer.

– Er kvinnehat en følelse som går igjen hos norske incels?

– Det var noe av det vi ønsket å finne ut av, og vi kan jo ikke si noe om de vi ikke har snakket med, men de vi har snakket med hater ikke kvinner. Det som som kom klarest frem, var at de hatet seg selv mest. Det var de de diskuterte mest i disse foraene – sine selvmordstanker, spiseforstyrrelser og hvor mye de hatet seg selv.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

– Men kan de være farlige?

– Vår oppfatning er at de er først og fremst farlige for seg selv og at selvmordsrisikoen er høy. Fordi det finnes incels som forherliger vold og drap, så har det også oppstått mange undergrupper som tar fullstendig avstand fra dette, og det er nok denne gruppen vi har fått i tale, sier hun.

– Som ellers i samfunnet eller i grupper med en politisk eller religiøs overbevisning, så finnes det alltid folk som drar ting til det ekstreme. Det finnes undergrupper av incels med mye hat mot kvinner og mot samfunnet, men vi har likevel inntrykk av at de aller fleste tar avstand fra vold og kvinnehat, selv om vi ikke kan tallfeste dette.

– Ikke be menn om å skjerpe seg!

Arbeidet med rapporten har gitt verdifull innsikt i et miljø som ikke er så kjent for offentligheten, men Reform håper den også kan bidra til en større forståelse for for gutter og menn som sliter i samfunnet ellers.

– Vi har laget noen helhetlige anbefalinger på samfunnsnivå om hvordan vi forholder oss til gutter og menns problemer generelt. Vi har snakket om gutter og ensomhet i årevis og har aldri fått så mye oppmerksomhet som nå som vi snakker om incel-gruppen, sier hun.

– Vi håper først og fremst at dette kan bidra til en bevisstgjøring om hvordan møter vi menn når de har det vanskelig for det det er ikke alltid menn møtes med samme empati som andre grupper i samfunnet. Ofte blir menn bare bedt om å skjerpe seg.

– Skal man ta med seg én ting ut av dette arbeidet, så kan man lytte til det som en av våre informanter sa: «Strekk ut en hånd til noen du ser har det vanskelig, invitér dem med på ting og ikke be menn om å skjerpe seg!», avslutter hun.