Innstilling om riksrett mot Knut Arild Hareide varslet neste uke

Stortinget vil tirsdag ha en innstilling klar om det er grunnlag for riksrett mot Knut Arild Hareide, for ikke å fulgt opp et vedtak fra nasjonalforsamlingen.

Det er kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget som behandler om det er grunnlag for å vurdere riksrett mot Hareide.

Til ABC Nyheter bekrefter komitéleder Peter Frølich (H) at de planlegger å ha innstillingen klar førstkommende tirsdag, 8. januar.

Da vil de enten innstille på at Stortinget henlegger saken, reiser tiltale, eller ber ansvarskommisjonen foreta nødvendige undersøkelser.

Vedtaket Hareide anklages for å ikke ha fulgt opp, var et såkalt anmodningsvedtak, som innebærer at Stortinget ber regjeringen om å utføre noe, uten at det er lovpålagt. Dette dreide seg om Stortingets vedtak om å oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere med virkning fra senest 1. august 2021, skriver Motor.

Den tidligere samferdselsministeren sa til Dagen at han ikke er enig i at han lot være å følge opp stortingsvedtaket.