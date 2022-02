Avsløringen skaper splid – etterlyser nytt regelverk

Forrige søndag publiserte Avisa Oslo en omfattende artikkel om frisørkjeden Gevir.

Avisen har snakket med 30 Gevir-frisører, både nåværende og tidligere ansatte. De har undersøkt arbeidsforholdene ved kjeden, og beskriver flere funn som kritikkverdige.

Gevir er en av Norges største frisørkjeder og er godt kjent innen moteverdenen. Det er heller ikke uvanlig å se ulike kjendiser på sosiale medier med ny, sponset sveis fra den populære frisørsalongen. Og det er nettopp her kritikken stammer fra.

Oslo-avisen skrev at frisørene ikke fikk lønn for disse sponsede kjendis-behandlingene, og at det ble sett på som en felles dugnad for fremtiden til kjeden.

Eier av Gevir, Agnes Gulbrandsen, forteller derimot at dette ikke stemmer, og at journalistikken til Avisa Oslo er basert på feil premiss.

Nå stiller influenser Amalie Snøløs (25) spørsmål ved regelverk for sponsing og tausheten til influenser-kollegene.

– Kom som et sjokk

Snøløs har selv tidligere tatt imot sponset behandling, men ble overrasket over omfanget av saken.

– Min faste frisør fortalte meg tidlig at hun gjorde meg gratis. Noe som jeg selvfølgelig synes var spesielt, men da var det enda viktigere for meg at jeg markedsførte og ga henne god synlighet, forteller influenseren til God kveld Norge.

Hun legger til at hun derimot ikke visste om forholdene til de andre frisørene.

– For meg kom det som et sjokk, og selvfølgelig er det veldig trist, sier Snøløs.

Eier av Gevir, Agnes Gulbrandsen, sier seg uenig i påstandene og skriver til God kveld Norge at ingen jobber ulønnet eller gratis for frisørsalongen.

– At lønnsmodellen hos Gevir og frisørbransjen er annerledes enn ordinær timebetaling, er ikke ensbetydende med at folk jobber gratis. I Gevir har vi en provisjonsbasert lønnsmodell, som innebærer at man får høy provisjon for noe av arbeidet, og at andre oppgaver er en del av det løpende arbeidet som alle må delta i. Det kan være å holde salongen i orden eller å bidra i markedsarbeidet, svarer Gulbrandsen på spørsmål om frisørene ikke fikk betalt for sponsorkundene.

– Frisørene har ikke fått timebetalt for å utføre de sponsede behandlinger, på samme måte som de heller ikke har fått timebetalt for å koste gulvet for hår. Men alt dette er arbeidsoppgaver de har fått lønn for, legger hun til.

Snøløs understreker at Gulbrandsen alltid har behandlet henne bra, og har ikke noe vondt å si om henne som person. At det rettes kritiske spørsmål mot bedriften hennes, syns hun uansett er bra.

– Det er veldig bra at man stiller bedrifter og mennesker kritiske spørsmål, inkludert meg selv. Det trenger vi alle sammen. Jeg tror virkelig på hvilken makt media har – om det er en avis eller vi influensere. Det har en enorm innflytelse og det må vi ta på alvor, forteller hun.

Klare retningslinjer

Snøløs mener at det burde være klarere regler når det kommer til sponsorarbeid, både for bedriften og influenserne sin del.

– Det er veldig lite og dårlig informasjon på akkurat de tingene. Jeg mener absolutt at det burde være enklere regelverk å forholde seg til, uttrykker Snøløs.

Influenseren forteller at man må gi et ansvar til de som lager reglene, siden det nå er vanskelig for influenseren å vite hvilke aktører som er trygge å samarbeide med.

Stille krav til avtalen

Advokat Kristiane Aarvik uttaler seg på generelt grunnlag, og forteller at det i dag ikke finnes lovregler som pålegger bedrifter informasjonsplikt om arbeids- og lønnsforhold overfor influensere som man har annonsesamarbeid med. Hun er også skeptisk til at et slikt regelverk burde finnes.

– Det hadde vært vanskelig å utforme, og sannsynligvis også å etterleve. Det er også vanskelig å sette grense for hva slags opplysningsplikt en bedrift i denne sammenheng burde ha, sier Aarvik.

Hun forteller at partene i denne type avtaler heller burde stille krav til hverandre gjennom avtalen.

– Er det enkelte forhold som er viktige for influenseren, er det ikke noe i veien for at de selv tar det inn som en forutsetning i kontrakten.

– Er dette et sted man ønsker å fronte?

Snøløs forteller at hun synes det er skuffende at ingen andre offentlige profiler velger å uttale seg om saken.

– Jeg kommer aldri til å gå til Gevir igjen uavhengig om de endrer på det, uttrykker Snøløs.

Hun påpeker viktigheten av å ta slike saker på alvor – spesielt med tanke på frisørene som har stått fram.

– De som har mottatt spons burde gå i seg selv og tenke over «Er dette et sted man ønsker å fronte?». Selv om det er en venninne som er sjefen eller at alle andre går dit – jeg gir faktisk blaffen i det når sånne ting kommer frem, forteller 25-åringen.

Snøløs mener det kan være flere grunner til at offentlige profiler ikke omtaler saken. En av disse er å unngå å bryte personlige bånd.

Gulbrandsen svarer at profesjonalitet veier tungt i samarbeidene.

– Spons-kundene, som vi omtaler som hedersgjester, er et profesjonelt samarbeid som begge parter nyter godt av – også de stylistene som jobber med dem. Vi behandler alle kunde profesjonelt, uavhengig av min relasjon til dem, forteller eier Gulbrandsen.