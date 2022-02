Reagerer på andrekjempe-valget: – Velger Ingrid for å straffe meg

Forrige uke var det Niklas Baarli (32) som var storbonde. Han valgte Kjersti Grini (50) og Ingrid Simensen (28) som medhjelpere, og ønsket at de to endelig skulle få muligheten til å bli bedre kjent med hverandre.

Hevder Grini ønsket å ta hevn

Men situasjonen tok en helomvending, og det ble dårlig stemning da Baarli valgte sin egen medhjelper Grini som førstekjempe, fordi han mente hun hadde vært illojal og lekket hemmelig informasjon.

Dette var Grini uenig i, og stemningen ble ikke noe bedre, da hun valgte storbondens andre medhjelper, Ingrid Simensen, som andrekjempe.

TVEKAMP: Kjersti Grini valgte Ingrid Simensen som andrekjempe. Foto: TV 2/ Alex Iversen

– Det var veldig mange andre som ikke trodde det, men jeg var vel egentlig ganske sikker på at det kom til å skje, forteller Simensen til God kveld Norge.

Baarli og Simensen ble svært gode venner inne på gården, og han hevder den tidligere håndballspilleren utnevne henne som andrekjempe, for å hevne seg på programlederen.

– Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg var helt overbevist om at det ikke kom til å skje. Jeg tenkte: «Kjersti er jo veldig sterkt. Jeg tipper hun ønsker å ta en fair kamp». Men det Kjersti gjør, er å velge Ingrid for å straffe meg, sier han til God kveld Norge.

– Som om det på noen som helst måte går ut over meg, annet enn at jeg mister en venn der inne. Det Kjersti gjør er å feilstraffe meg, for det gikk jo bare utover Ingrid, sier han videre.

Til Baarlis store fortvilelse, tapte Simensen tvekampen, og måtte forlate gården.

Uenig i påstandene

50-åringen er på sin side helt uenig i Baarlis påstand om at hun valgte Simensen for å straffe han.

– Jeg valgte den jeg trodde jeg kunne slå. Jeg vurderte også å velge Øyunn, fordi hun jobbet hardest for å ikke bli valgt. Og det ble også til en grunn i hodet mitt, forteller Grini.

TAPTE: INgrid Simensen tapte mot Kjersti Grini i tvekamp, og måtte forlate gården. Foto: TV 2/Alex Iversen

– Vi var jo alle enige om at vi hadde det supert der inne, og det var ingen som ville hjem. Men jeg valgte helt klart ut ifra hvem jeg trodde jeg kunne slå, og den jeg helst så dro hjem, forteller hun videre.

Fordi begge medhjelperene til storbonden skulle ut i tvekamp, måtte Baarli dra på markedet alene. Grini innrømmer at hun så på dette som en bonus.

– Jeg synes det var en bonus at han ikke fikk med seg noe på markedet. Å kunne dra på markedet, er noe av det fine med å være hjelper, forteller Grini.

– Jeg dreit meg fullstendig ut

Baarli synes ikke dette var like stas.

– Å gå alene på markedet var ikke noe særlig gøy. Det som er gøy med markedet, er jo å gå flere og oppleve det sammen. Det ble en veldig mye roligere tur den uken, enn da vi var tre stykker, forteller han.

Programlederen gjorde det beste ut av situasjonen, og prøvde å underholde de andre på markedet, med sin egen versjon av Justin Biebers låt «Baby».

– Jeg dreit meg fullstendig ut med å synge Justin Bieber. Jeg prøvde å få inn penger til felleskapet, så vi kunne få mer penger til mat. For de som kjenner meg, vet de at det kostet meg alt. Alt jeg hadde av verdighet la jeg på bålet for at felleskapet skulle få én ekstra purre, forteller Baarli.

Han klarte til og med å motstå fristelsen for å bruke penger på en kakebuffet.

– Jeg valgte å ikke bruke felleskapets penger på det. Selv om jeg vet at Øyunn og Adam spiste en og en halv bolle hver for felleskapet penger. Hvorfor er det ingen som reagerer på det? Når folk reagerer på at jeg er litt tøff i kjeften.Det synes jeg er rart, sier han spøkefullt.

Niklas Baarli har fått kjørt seg på sosiale medier etter de siste ukene på Farmen kjendis.

