GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespiller Renate Reinsve er nominert til BAFTA for årets kvinnelige hovedrolle.

Den norske skuespilleren Renate Reinsve er nominert til den prestisjefylte BAFTA-prisen for rollen sin i «Verdens verste menneske».

– Det føles surrealistisk og helt fantastisk å bli nominert til en bafta. Det er en stor ære, det betyr veldig mye, sier Renate Reinsve til TV 2.

Stor internasjonal suksess

NOMINERT: Elisabet Reinsve ankommer Gotham Awards i New York, november, 2021. Foto: Dimitrios Kambouris/Scanpix

Renate Reinsve har tidligere utmerket seg under filmfestivalen Cannes, da skuespilleren mottok prisen for beste kvinnelige hovedrolle med «Verdens verste menneske».

Den norske filmen har allerede hatt stor internasjonal suksess. Under filmfestivalen i Cannes mottok Renate Reinsve pris for beste kvinnelige hovedrolle, og filmen «Verdens verste menneske» kan stikke av med Oscar-statuett for beste internasjonale film.

– Dette er selvfølgelig en fantastisk stor ære, både for Renate, Joachim og hele teamet. Det har vært en utrolig reise for oss så langt, og at filmen treffer såpass godt internasjonalt gleder oss enormt. Det er en stor anerkjennelse, sier Andrea B. Ottmar.

Nominasjonene

I fjor vinter annonserte også USAs tidligere president Barack Obama, at «Verdens verste menneske» er en av hans favorittfilmer.

I samme kategori kjemper Lady Gaga («House of Gucci»), Alana Haim («Licorice Pizz»), Emilia Jones (« CODA»), Joanna Scanlan («After Love») og Tessa Thompson («Passing»).

I kategorien beste ikke-engelskspråklige film er disse filmene nominert:

«Drive my Car», «The Hand of God», «Parallel Mothers», «Petite Maman» og «Verdens verste menneske».

Prisutdelingen vil foregå den 13. mars i Royal Albert Hall i London.